CHAPADÃO DO SUL| Município inicia campanha de vacinação contra o COVID-19

Foi realizada a primeira aplicação da vacina contra o COVID-19 em Chapadão do Sul, na manhã desta quarta-feira, 20. A ação que vacinou a fisioterapeuta que atua diretamente com pacientes internados e em fase de recuperação do COVID-19, Laise Santana, representa o inicio de uma nova fase, onde em breve, tudo voltará a normalidade e também a esperança em dias melhores.





O prefeito João Carlos Krug avaliou positivamente a chegada das doses em Chapadão do Sul e refletiu sobre este importante momento para a cidade. “O nosso município sempre trabalhou seriamente no combate ao COVID-19 e a nossa equipe nunca mediu esforços para combater essa epidemia em Chapadão do Sul. A vacinação hoje, da nossa fisioterapeuta, representa a vacinação de todos nossos competentes funcionários da saúde pública. O índice de mortalidade da doença em Chapadão do Sul é menor que 1.1, um índice muito abaixo do Estado que é de 1.8 e do Brasil que é de quase 2.0. Esse é o resultado eficaz do trabalho que vem sendo realizado em nosso município”, ressalta o prefeito.





O gestor municipal também aproveitou a oportunidade para enfatizar que a vacinação é a única solução para combatermos a epidemia do COVID-19.





Na oportunidade, também estava presente o vice-prefeito e médico João Buzoli que previamente pediu para que as pessoas não acreditem em Fake News sobre as vacinas. “As vacinas salvam vidas. Não acreditem em fake News que aparecem nas redes sociais falando mal das vacinas. Todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa são eficazes e vão salvar vidas”, finalizou João Buzoli.





A enfermeira Emily Rech foi a responsável pela primeira aplicação, na fisioterapeuta Laise Santana, e em seguida, também foi aplicada a vacina no médico João Buzoli.





A vacinação continua no Hospital Municipal com os funcionários da saúde que trabalham na linha de frente no combate ao COVID-19 e a expectativa é que a primeira dose seja aplicada em todos os 211 profissionais ainda nesta quarta-feira, 20.





A secretária de Saúde, Valéria Lopes, aproveitou a oportunidade para ressaltar que o município segue as normativas do plano de vacinação elaborado pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, por isso, a vacinação neste primeiro momento ocorrerá em 37% dos profissionais da saúde pública e nos idosos que estão institucionalizados na Cotenec e na Gileade que receberão a vacina em campo e não precisarão se deslocar.





Chapadão do Sul, em breve, deve receber mais 50 doses, que também serão destinadas a vacinação de 15 profissionais da saúde, mas essas doses ainda estão em Campo Grande e só devem ser liberadas daqui alguns dias, para que a Saúde de Chapadão do Sul faça a busca. Aumentando o efetivo da primeira fase em 236.





Além do prefeito João Carlos Krug, vice-prefeito João Buzoli e a secretária de Saúde Valéria Lopes, também estiveram na solenidade a secretária de Governo Agnes Miler, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretaria-adjunta de Saúde Gilmara Dacampo e a Coordenadora da vigilância epidemiológica Vanessa Rech.









ASSECOM