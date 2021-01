Carro capota após ser atingido na traseira por outro na Afonso Pena

Fiat Mobi foi atingido na traseira por Volkswagen Nivus enquanto descia pela Avenida Afonso Pena

©Paulo Francis

Veículo Fiat Mobi capotou após uma colisão envolvendo um Volkswagen Nivus na Avenida Afonso Pena, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (21). O acidente chegou a interditar apenas uma pista da via e o trânsito ficou lento.





De acordo com testemunha que passava no local, mas não quis se identificar, o motorista do Nivus descia pela Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira e bateu na traseira do Mobi que descia pela Avenida Afonso Pena.





O homem ainda disse que o sinal estava verde para o Mobi que com o impacto da batida chegou a rodar na pista e acabou capotando. No veiculo estavam o condutor de 51 anos e um passageiro que não quis se identificar.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. (Foto: Paulo Francis)

Conforme o passageiro do Mobi, tudo aconteceu muito rápido e antes de serem atingidos ele viu que o motorista do Nivus tentou desviar, mas não conseguiu. Ele não sofreu nenhuma lesão, no entanto o colega que dirigia o veículo teve um corte na cabeça e foi levado para o pronto socorro.





Já o motorista do Nivus não sofreu nenhuma lesão e disse que o seguro cobre os danos nos dois veículos. O trânsito na via não chegou a ser interditado, apenas a pista onde o veículo estava ficou parada. Equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Paula Chuva e Aletheya Alves