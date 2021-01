CAPITAL| Vereadores votam projeto para viabilizar compra de vacina contra a Covid-19

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, em sessão extraordinária nesta quarta-feira (13), Projeto de Lei para autorizar a Prefeitura da Capital a comprar vacinas contra a Covid-19. A proposta autoriza a aquisição de vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações, com objetivo de garantir a cobertura total de toda a população do Município.





A convocação para a sessão extraordinária foi publicada no Diário do Legislativo desta segunda-feira, assinada pelo presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, Carlão. O Projeto de Lei 9.921/21, de autoria do Executivo, será votado em regime de urgência, em única discussão e votação. A proposta prevê a compra em caráter emergencial, em conformidade com a Medida Provisória 1026/21, que busca facilitar a compra das vacinas, insumos e artigos necessários.





"A luta contra a Covid-19 é nossa prioridade número um! A saúde do povo é uma questão primordial e vamos lutar para resolver também a saúde econômica. A vacinação e consequentemente a imunização vão trazer normalidade às nossas vidas, estabilidade necessária para a saúde financeira da Capital. Vamos votar esse projeto a critério de precaução na necessidade compra de vacinas", afirmou o presidente da Casa de Leis.





Na mensagem encaminhada ao Legislativo na proposta, a prefeitura esclarece que a proposição justifica-se “em razão da politização federal que se criou entorno da vacina, visando garantir que os munícipes de Campo Grande tenham a imunização contra a Covid-19, viabilizando para tanto o recebimento das doses de vacinas, aprovadas pela Anvisa até que o Plano Nacional de Imunização seja implementado e tenha o fluxo necessário”.

O projeto autoriza ainda a prefeitura a instituir ou participar de consórcios com estados e/ou municípios da federação, a fim de compartilhar recursos e tecnologias, realizar pesquisas ou desenvolver a capacidade de produção local de vacinas, especialmente por intermédio de órgãos e instituições públicas.





O remanejamento de recursos da Lei Orçamentária Anual, créditos suplementares, adicionais ou extraordinários também estão previstos para garantir o objetivo da lei, desde que mantida a finalidade para aplicação do recurso.





Acompanhe – A sessão extraordinária inicia às 9 horas e seguirá as mesmas medidas de biossegurança que vinham sendo adotadas pelos vereadores durante as sessões ordinárias. A votação acontece no Plenário Oliva Enciso, mas será fechada ao público, que poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook ( – A sessão extraordinária inicia às 9 horas e seguirá as mesmas medidas de biossegurança que vinham sendo adotadas pelos vereadores durante as sessões ordinárias. A votação acontece no Plenário Oliva Enciso, mas será fechada ao público, que poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook ( https://www.facebook.com/camaracgms ) ou canal no Youtube ( https://www.youtube.com/camaramunicipalcg ) da Casa de Leis. Os vereadores estão no período de recesso parlamentar, mas os trabalhos nos gabinetes e em todos os setores administrativos da Casa de Leis seguem normalmente.





Vale lembrar que a sessão extraordinária não é remunerada, conforme preconiza o parágrafo 5º do artigo 32 da Lei Orgânica do Município, e somente delibera sobre matéria para a qual foi convocada.





Coronavírus – Ainda na noite de quarta-feira (7) começaram as tratativas entre Câmara e Prefeitura sobre o plano de imunização contra a Covid-19 em Campo Grande. O presidente da Casa de Leis, vereador Carlão, reuniu-se com o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, e os vereadores Edu Miranda, Júnior Coringa, Delei Pinheiro e William Maksoud, com objetivo de discutir ações de enfrentamento à pandemia.





A prefeitura de Campo Grande já oficializou o pedido de 347.817 doses da vacina Coronavac ao Instituto Butantan. A proposta enviada, conforme divulgado pela prefeitura, estima a aquisição de 121.736 doses da vacina (1ª dose) já em janeiro. Outras 104.345 em fevereiro e 121.736 em março de 2021.





ASSECOM