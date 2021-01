CAPITAL| Vereadores cedem carros para ajudar Sesau na distribuição de vacinas contra Covid-19

Com objetivo de agilizar e facilitar a logística de distribuição das vacinas contra Covid-19, os vereadores de Campo Grande se organizaram para ceder carros a fim de ajudar a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) na entrega das doses nos locais de vacinação.





Ao todo 10 vereadores cederam veículos para auxiliarem na distribuição das doses, sendo eles: Carlão, William Maksoud, Ronilço Guerreiro, Junior Coringa, Dr. Sandro Benites, Otávio Trad, Camila Jara, Prof. João Rocha, Silvio Pitu e Betinho.





De acordo com a enfermeira responsável pelo distrito sanitário do Prosa, Lara Cristina Benatti, a disponibilização de carros pela Câmara é determinante para o sucesso da campanha de imunização. “Como foi na vacinação da gripe, tivemos o apoio dos carros da Câmara, que nos auxiliaram em todos os atendimentos em domicílio. É primordial para executar nossas atribuições. Se não tiver logística de nos levar até o domicílio ou até a instituição de longa permanência, a gente não consegue”, afirmou.





Toda a definição dos locais para entrega das doses é feita pela Sesau. A Câmara contribuiu com a cedência de carros e motoristas para levar as equipes de profissionais de saúde que se deslocam até as instituições para realizar a imunização das pessoas nos grupos prioritários. Doses também estão sendo aplicadas em profissionais da saúde da Capital, que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus.





“A Câmara não poderia ficar de fora de um ato tão importante para a população, principalmente para quem precisa da vacina. Participamos com carros, gasolina e motorista. Vou incentivar os vereadores e participarem ainda mais. A vacina é a grande esperança, que está sendo concretizada hoje. É importante unirmos esforços para combatermos esse vírus”, afirmou o vereador Carlos Augusto Borges, Carlão, presidente da Casa de Leis.





Apoio - Esta não é a primeira vez que a Câmara Municipal dá suporte logístico às ações da Sesau. Em março de 2020, a Casa já havia cedido veículos durante a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Os carros levaram as vacinas até os pontos de vacinação, bem como até as casas de idosos acamados ou com dificuldades graves de locomoção.





“Estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização, e idosos asilados são nossa prioridade. A Câmara tem participado ativamente desse processo, para que possamos ajudar efetivamente, não ficar apenas no papel”, disse o vereador Dr. Sandro Benites, que faz parte da Comissão instituída para acompanhar a compra de vacinas e o cumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.





Os carros e motoristas cedidos pelos vereadores irão auxiliar a Sesau na distribuição das vacinas até que todas as doses sejam aplicadas.









ASSECOM