CAPITAL| Vereador Dr. Sandro participa da reunião do Comitê de Operações de Emergência

O vereador Dr. Sandro participou hoje (29/1), da reunião do Comitê Municipal de Operações de Emergência (COE) instituído pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para discutir as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Foram apresentadas as estratégias definidas dentro do Plano Municipal de Vacinação contra a doença.





O Secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho explicou as ações realizadas pela Sesau, como o início da vacinação da primeira etapa do grupo prioritário, no dia 19 de janeiro, exclusivamente para profissionais da saúde e idosos em instituição de longa permanência, conforme o Plano Nacional de Imunizações (PNI).





De acordo com o plano serão contemplados nas próximas etapas: a segunda fase: pessoas de 60 a 74 anos. Terceira fase: pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da Covid-19 (como pacientes com doenças renais crônicas e cardiovasculares). Quarta fase: professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.





Segundo o Vacinômetro da Sesau, disponível no site da secretaria, até o dia 28 de janeiro foram vacinadas 8.580 pessoas em Campo Grande.





Para cada uma das estratégias, a Secretaria Municipal de Saúde criou grupos específicos de servidores para que todas as áreas técnicas participem do planejamento, organização e execução da campanha de vacinação.





Com estratégia para operacionalização da vacinação de pessoas acamadas ou idosos institucionalizados em Instituições de Longa permanência de idosos, a Sesau solicitou apoio à Câmara Municipal para disponibilização de veículos com motoristas, da mesma maneira que se deu a campanha de influenza no ano de 2019.

O vereador Dr. Sandro, que também é presidente da Comissão que acompanha a vacinação contra a covid-19 em Campo Grande, se comprometeu a reforçar o pedido feito à Câmara para liberação de veículos que darão apoio na logística de vacinação de idosos acamados, que deve começar na próxima terça-feira, dia 02. “Me comprometo a reforçar o pedido junto à Casa de Leis. Também aproveito para elogiar a celeridade e organização da Sesau na imunização dos idosos institucionalizados e trabalhadores de saúde dos hospitais”, afirmou.





Por: Beatriz de Almeida









