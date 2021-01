CAPITAL| Vereador Carlão, novo presidente da Câmara recebe secretário municipal de Saúde e reafirmam parceria para enfrentamento à Covid-19

Na noite de quarta-feira (6), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) recebeu o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, juntamente com os vereadores Edu Miranda, Coringa, Delei Pinheiro e Willian Maksoud. Foi uma visita de cortesia não programada. Na pauta do encontro estavam as ações da Sesau de enfrentamento à Covid-19 no município e a expectativa de vacinação contra a doença, além de projetos futuros.





“A Câmara é parceira e irá contribuir no que for possível com o município em relação a Covid. Vamos votar com celeridade todos os projetos do Executivo sobre o enfrentamento a Pandemia. Esse é o tema de maior urgência!”, disse Carlão.





O secretário José Mauro Filho lembrou da parceria feita com a Câmara na vacinação contra a gripe no ano passado: “parceria que foi bem sucedida!”.





Câmara Popular - O novo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão, recém eleito para o biênio 2021/2022, tem afirmado a intenção em popularizar a Casa do Povo.





“Nossa principal intenção é levar a Câmara aos bairros com sessões itinerantes e comunitárias e trazer de volta a população à Casa. A Câmara é a Casa do Povo e a participação popular é fundamental para a eficiência das decisões aqui tomadas. Vamos estimular essa participação ao máximo. É claro que hoje vivemos um momento de Pandemia e precisamos respeitar todas as normas de biossegurança, mas assim que possível, vamos estar cada vez mais próximos da população”, disse Carlão.







