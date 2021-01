CAPITAL| Presidente da Câmara destaca que vacinação contra Covid-19 é prioridade

Em entrevista ao jornalista Arthur Mário, no programa Jornal da Hora - da rádio Hora 92,3 FM, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande falou das expectativas do novo mandato e de sua nova gestão frente ao Legislativo Municipal, destacando que vacinação da população da Capital contra Covid-19 é prioridade. Ele explicou que a convocação para sessão extraordinária, que será realizada nesta quarta-feira (13) para votação do Projeto de Lei, visa autorizar a Prefeitura da Capital na compra de vacinas contra a Covid-19. A proposta autoriza a aquisição de vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações, com objetivo de garantir a cobertura total de toda a população do Município.





“A luta contra a Covid-19 é nossa prioridade número um! A saúde do povo é uma questão primordial e vamos lutar para resolver também a saúde econômica. A vacinação e consequentemente a imunização vão trazer normalidade às nossas vidas, estabilidade necessária para a saúde financeira da Capital. Vamos votar esse projeto a critério de precaução na necessidade compra de vacinas. Não podemos depender apenas do Governo Federal, se necessário for, o prefeito poderá fazer essa aquisição das vacinas liberadas pela Anvisa”, afirmou o presidente.





Carlão fez questão de salientar que será uma sessão sem remuneração aos vereadores, presencial, mas respeitando o decreto da Pandemia.





Por: Janaina Gaspar