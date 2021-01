CAPITAL| Prefeitura lança sistema de identificação prévia para vacinação contra a Covid-19

Para agilizar o processo de identificação das pessoas pertencentes aos grupos prioritários para imunização contra a COVID-19, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da Agência Municipal de Tecnologia e Informação (Agetec), lançou o sistema de identificação prévia que pode ser acessado através do site: vacina.campogrande.ms.gov.br . Neste primeiro momento somente pessoas acima de 75 anos e profissionais de saúde podem fazer sua identificação.





Os usuários terão que preencher um questionário com dados pessoais e no caso de profissionais de saúde anexar um comprovante de vínculo, que pode ser a imagem da carteirinha do conselho de classe ou holerite, e um documento oficial com foto para ambos.





A identificação não é um agendamento, mas garante atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evita a formação de aglomerações.





Passo a passo





1- A pessoa apta a receber a vacina acessa o endereço web vacina.campogrande.ms.gov.br através de dispositivo conectado à internet, realiza o seu cadastro uma única vez e preenche os dados obrigatórios exigidos pelo Ministério da Saúde;





2- Antes de finalizar a identificação, a pessoa deverá enviar pelo sistema os documentos de identificação obrigatórios para a vacinação (carteira de conselho da categoria; e/ou documento com foto; e/ou documento de vínculo empregatício; dentre outros);





3- Finalizada a identificação, a pessoa poderá se dirigir até os locais de vacinação definidos pela Sesau/Prefeitura de Campo Grande, e informar aos responsáveis nesses locais que já realizou a identificação pelo sistema;





Em um segundo momento e conforme a logística de distribuição das vacinas, a Sesau irá informar através desse sistema a data e o local de vacinação da pessoa já identificada, como forma de diminuir as filas e o tempo de permanência nesses locais, evitando aglomerações.





A identificação pelo sistema não é obrigatória, quem não conseguir preencher os dados online poderá se dirigir aos locais de vacinação tendo em mãos os documentos obrigatórios de identificação.









ASSEOM