CAPITAL| Prefeitura está com inscrição aberta para o concurso da Guarda Municipal Civil Metropolitana

A Prefeitura de Campo Grande vai reforçar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Após investir em bases operacionais em todas as regiões de Campo Grande, a Prefeitura agora aposta no videomonitoramento e no aumento da tropa, com concurso público, para intensificar as ações em Campo Grande.





A Prefeitura já publicou o edital do concurso com 273 vagas e salário de 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00. As inscrições estão abertas desde o dia 23 e seguem até às 23h59min (horário de MS) de 28 de fevereiro de 2021. A prova objetiva de conhecimentos será realizada no dia 16 de maio de 2021, das 8h30min às 12h30min. Também serão capacitados 200 Guardas para uso de armamento letal e mais outros 200 para utilizar a pistola de condutividade elétrica (armamento não letal).





De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, o projeto de ampliação do Centro Integrado de Controle Operacional da Prefeitura prevê a instalação de câmeras de videomonitoramento em todas as regiões da cidade. Mais 100 câmeras serão compradas em parceria com a bancada federal, por meio de emendas parlamentares. Para auxiliar as ações de vigilância e monitoramento, a prefeitura fará a aquisição de dois drones.









“As câmeras auxiliam no combate a pequenos delitos, na prevenção ao aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico e uso de droga; proporcionam maior sensação de segurança e efetividade nas ações de segurança, além de garantir economia aos cofres públicos”, frisa Marquinhos.





A Prefeitura investiu no aumento da frota, de 57 em 2017, para 97 em 2020, a quantidade de viaturas. Com relação ao quantitativo de armamento letal, o salto foi de 275 em 2017, para 500 em 2020. Esse aumento foi possível por conta de novas aquisições e doações recebidas. Graças a esse aumento, foi possível criar programas de patrulhamento escolar, rondas ostensivas nos bairros e também em eventos realizados na cidade.





Para 2021, serão adquiridas mais 30 novas viaturas com recursos do Finisa e emendas parlamentares. Além disso, a Prefeitura fará a compra de mais uniformes e armamento letal e não letal.





Os guardas conquistaram o plano de salários e carreiras; cursos e capacitações que habilitaram o efetivo para manuseio e porte de arma de fogo; qualificação para melhoria no atendimento à população e formação de novos agentes para atuação no trânsito da Capital e ações voltadas para o bem estar animal. Atualmente, o efetivo da GCM é formado por 1100 agentes.





Os moradores das sete regiões de Campo Grande tiveram a segurança de seus bairros reforçada com a chegada das gerências operacionais da Guarda Civil Metropolitana. Com bases em todas as regiões, a guarda passou a atuar em conjunto com a população, que participa da vigilância e pode contar com efetivo permanente sempre que precisar.





As gerências foram implantadas efetivamente em 2017, com a lei municipal 5.793, de 3 de janeiro de 2017, que reestruturou toda a parte administrativa da Prefeitura de Campo Grande. A lei criou o Gabinete de Gestão Integrada, que tem por objetivo garantir a participação da comunidade em geral nas discussões sobre segurança pública. Hoje, líderes de bairros e presidentes de associações se reúnem com autoridades da segurança pública para tratar de assuntos relacionados a problemas de segurança dos seus bairros.





A Guarda também se reestruturou e hoje é efetiva em áreas bastante sensíveis. Na Casa da Mulher Brasileira, 30 guardas atuam na proteção à mulher vítima de violência. A Patrulha Ambiental auxilia na proteção aos animais e o Grupo de Pronta Intervenção atua em operações especiais. Treinados pela Polícia Federal e Exército, eles reforçam a segurança em Campo Grande.





A reestruturação e atuação mais efetiva da Guarda já pode ser observada em números. Dados do relatório de 2019 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública apontam uma redução de 66,7% em roubo seguido de morte; 58,3% em roubo em via pública e 36,9% no número de roubos a estabelecimentos comerciais em Campo Grande.





Com o advento da Covid-19, e a partir da decretação das medidas restritivas e das regras de controle impostas, a Sesdes tem mobilizado todo o seu efetivo no sentido de também realizar plenamente todas as competências organizacionais no esforço de contribuir no combate da pandemia. Somente em 2020, a Guarda Civil Metropolitana realizou 95.882 rondas preventivas motorizadas nas sete regiões e nos distritos da capital.





A inscrição será feita somente pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além deste Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso, cabendo ao candidato observar os seguintes procedimentos.





Edital no diogrande confira AQUI.