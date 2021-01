CAPITAL| Por unanimidade, Carlão é eleito presidente e defende independência e harmonia com o Executivo

vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão ©DIVULGAÇÃO

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, foi eleito, nesta sexta-feira (01), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2021/2022. Escolhido por unanimidade, o novo presidente da Casa de Leis foi empossado logo após a eleição, assinando o Termo de Posse durante a própria sessão.





“O prefeito Marquinhos Trad vai ter lealdade da nossa parte, e vamos tentar harmonia sempre, mas nunca largar nossa independência. O Executivo deve gerir os recursos, e nós vamos fiscalizar. Oposição, com certeza, vai ter. Oposição construtiva, mostrando ao Executivo onde há problemas, mas também onde há solução”, adiantou.





De origem humilde, o vereador Carlão nasceu em Pedro Gomes, interior de Mato Grosso do Sul, onde passou parte de sua infância e adolescência. Mudou-se para Campo Grande no fim dos anos 70 e iniciou sua luta em favor dos movimentos populares, especificamente no setor comunitário.





Em três mandatos o vereador, ele já apresentou mais de 300 projetos de lei, resoluções e decretos, sendo que mais de 170 foram sancionados. Tem ainda em seu currículo como vereador mais de oito mil indicações cobrando serviços de melhorias nos bairros da cidade.





“Façam com que o mandato de vocês saia da tribuna e cheguem até as pessoas. Estamos aqui para nossa cidade avançar neste momento tão difícil. A Câmara vai contribuir dando celeridade e urgência em alguns projetos. Não vou decepcioná-los. A Mesa Diretora, todos nós, temos compromisso com vocês, de ajuda-los a fazer um bom mandato. Vamos conversar com todos, unir os poderes em benefício do nosso povo”, garantiu.





Casado, pai de três filhos, Carlão foi morador do Jardim Campo Verde (antigo corredor do Bairro Nova Lima) por mais de 30 anos, região que escolheu para formar sua família e fazer amigos. É um dos precursores da luta em favor do desfavelamento da Capital e da pavimentação do Bairro Nova Lima e Região. Atualmente, reside no Bairro Coronel Antonino, ainda na Região Norte da Capital.





Nas eleições de 2020, foi reeleito para seu quarto mandato com 4.836 votos - o segundo mais votado do pleito.





Justiça – Agora ex-presidente da Casa, o vereador Prof. João Rocha afirmou que a Câmara faz justiça ao eleger o vereador Carlão. Segundo ele, Carlão tem experiência, maturidade e vivência política para chefiar o Legislativo municipal pelos próximos dois anos.





“Hoje fazemos justiça ao escolhermos o vereador Carlão para presidir essa Casa, por sua história de serviços prestados nesse parlamento. É o quarto mandato. Tivemos a felicidade de entrar juntos. O tive por cinco anos como meu 1º secretário. Conheço seu coração, sua índole, e sua experiência, maturidade e vivência política”, destacou.





“Se não estivermos em unidade, remando para o mesmo rumo, mas com a nossa independência e nosso livre arbítrio, fica muito difícil. Tenho certeza que vossa excelência, encabeçando essa chapa, composta por esses outros nobres colegas, saberão dirigir os destinos dessa Casa, e que vamos ter muito orgulho de vossa excelência”, finalizou.





Mesa Diretora – Além de Carlão como presidente, a Mesa Diretora é composta ainda pelos vereadores Dr. Loester (1º vice-presidente), Betinho (2º vice-presidente), Edu Miranda (3º vice-presidente), Delei Pinheiro (1º secretário), Papy (2º secretário) e Ronilço Guerreiro (3º secretário).





















Por: Jeozadaque Garcia