CAPITAL| Guerreiro discute Corredor Cultural e Gastronômico de Tia Eva com secretária adjunta da SEDESC

O vereador Ronilço Guerreiro se reuniu com a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (SEDESC), Mara Bethânia Gurgel, discutindo diversos projetos voltados ao empreendedorismo, entre eles o Corredor Cultural e Gastronômico da Comunidade de Tia Eva.





“Sempre digo que ‘empreendedorismo é a arte de realizar o sonho de maneira planejada’ e precisamos provocar nas pessoas o sonho de empreender. Essa reunião foi muito importante, pois discutimos possibilidades concretas, ideias que podem virar realidade e saí muito otimista desse encontro”, comentou Guerreiro.





Mara Bethânia avaliou o encontro como positivo e destacou o projeto na Comunidade de Tia Eva. “Já temos quatro corredores gastronômicos em Campo Grande, mas apenas um totalmente regulamentado. Achei fantástica essa proposta, pois é uma região cultural e que pode ser um diferencial turístico para a cidade. Vamos nos reunir com os moradores, apresentar modelos e dizer que existem alguns aspectos que precisam ser atendidos e acredito que será um projeto muito bom para a cidade”.





Outro ponto discutido no encontro foram as incubadoras. “Falamos sobre empreendedorismo e possibilidade de oferecer cursos para as pessoas que vivem próximas das incubadoras. Vamos em busca de parcerias, pois é um tema importante e necessário para os moradores e trabalharemos em conjunto na formação de novos empreendedores”, destacou a secretária adjunta.





Guerreiro complementou dizendo que vai trabalhar para que as hortas urbanas possam chegar em toda cidade. “A SEDESC tem esse projeto das hortas urbanas que acho fantástico, valoriza a produção local e o trabalhador. Vamos buscar apoiar a entidade para que possa levar esse trabalho para mais bairros e assim estar mais próximo da população”.





“Precisamos despertar nas pessoas o sonho adormecido. Empreender é dar a oportunidade para que todos melhorem a vida e essa é uma das bandeiras que quero sempre atuar”, complementou o vereador.





