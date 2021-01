CAPITAL| Carlão quer Câmara independente e mais perto da comunidade

Novo presidente da Câmara foi eleito de forma unânime, em chapa única na eleição da mesa diretora

O vereador Carlão (PSB), novo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, quer deixar o legislativo mais perto da comunidade, promovendo sessões e atividades nos bairros e dando mais acesso à população. “Aqui é a casa do povo, nós nos afastamos deles (cidadãos) e eles de nós”, disse ele em entrevista.





Além dele como presidente, a nova mesa diretora vai contar com Delei Pinheiro (PSD) de 1° secretário, Loester Nunes (MDB) como vice-presid Roberto Santana (Republicanos), o “Betinho” como 2° vice-presidente, o novato Eduardo Miranda (Patri) de 3° vice-presidente, Epaminondas Vicente, o “Papy” na função de 2° secretário e Ronilço Guerreiro (Podemos) como 3° secretário.





“O foco é governar a Casa para ajudar a cidade, dando espaço para pautas importantes como saúde, meio ambiente, educação, segurança e mobilidade urbana. A Câmara precisa ser da comunidade e estava muito restrita”, descreveu Carlão.





Independente – O presidente ressaltou que a Câmara na sua gestão será “independente”, mas com relação harmônica com a prefeitura municipal. “As pautas que não trouxerem benefício para cidade vamos tirar fora ou votar não, o que for bom terá nosso aval”.





Carlão destacou que o legislativo não pode discutir competências que compete ao prefeito e sim às pautas do legislativo. “Não pode, por exemplo, discutir questões administrativas, como mudança de cargos ou secretários, pois não é pauta da Câmara”.





Ele ainda promete dar “espaço” para oposição trabalhar, mas que seja com argumentos “construtivos” e não apenas “disputa política” ou algo pessoal.





Experiência – O vereador disse que está preparado para o cargo, ao assumir o quarto mandato como vereador, depois de ter exercido a função de 1° secretário nas edições anteriores. “Trabalhei por quase 20 anos como assessor, além de ser chefe de gabinete da presidência da Câmara na época do (Antônio) Braga, por isto conheço os caminhos”.





Carlão ainda citou que trabalhou como secretário-adjunto de Habitação na gestão do ex-prefeito Lúdio Coelho e também na gestão do ex-prefeito André Pucinelli (MDB). “Vamos fazer uma gestão participativa, que atenda a população”.









Por Leonardo Rocha