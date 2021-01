CAPITAL| Câmara quer participar de comitê que discute e define ações contra Covid no Município

Grupo é composto por vários setores junto com a prefeitura

Vereador Carlão, presidente da Câmara de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande quer participação no comitê criado para discutir e definir ações adotadas pela Prefeitura de Campo Grande, no combate à pandemia de coronavírus. Segundo o presidente da Casa de Leis, vereador Carlão (PSB), a ideia é ter representantes no Legislativo na tomada de decisões.





Atualmente, participam integrantes da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), além das secretarias diretamente envolvidas no enfrentamento da doença, como Saúde e Segurança Pública.





Nos encontros, os envolvidos ouvem o panorama de evolução dos casos, número de leitos, entre outros dados. Os representantes de cada setor se posicionam, sobretudo quanto o impacto das restrições. Depois, a Prefeitura de Campo Grande define medidas que serão decretadas.





Na quarta-feira (13), foi aprovada autorização para o município comprar doses de vacina contra o Covid-19. Junto com a previsão, há reserva de R$ 20 milhões para aquisição.