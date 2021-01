Campo Grande News paga mico ao passar informações distorcidas sobre Pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira

Desde o ano de 1700, Bil e seu grupo tentaram contribuir com os governos de reis, imperadores e alguns líderes religiosos – se apresentando em forma humana e com a mesma densidade nossa (90% matéria e 10% energia). A esses líderes Bil vem passando conhecimentos que causaram um salto evolutivo na Humanidade. No entanto, com o passar do tempo, essas lideranças começaram a utilizar a ciência para prejudicar a população como a indústria bélica e as guerras pelo poder. Hoje ele busca pequenos grupos e pessoas comuns para passar informações visando o benefício de todos em mais um salto evolutivo. Urandir afirma com muito orgulho: “Os extraterrestres existem sim, sempre estiveram aqui em prol da Humanidade e não irão embora. Se as pessoas utilizam qualquer tecnologia de ponta no mundo é devido a eles e não à pobre pesquisa de um reles mortal que não sabe nem sua origem (de onde vem…)”.

Bil fez revelações que trouxeram o progresso da humanidade, principalmente influenciando positivamente diversas religiões para trazer o conforto espiritual e conhecimento da sabedoria universal para que todos alcançassem níveis elevados de vibração, o que posteriormente foi deturpado, fazendo com ele voltasse para ajudar a Humanidade retomar o seu caminho de forma positiva, independente e com liberdade.

EXTRATERRESTRE BILU – Sobre o visitante espacial Bilu, que se apresenta desde 2004 com esse nome em Dakila e Bil desde 4004 a.C., Urandir ressalta que ele ajudou diversas nações, revolucionando o conhecimento humano (Astronomia, Matemática, Medicina, Agricultura, Genética, Metalurgia etc.).

Urandir vem sendo atacado por segmentos midiáticos descompromissados com a verdade, por ter a coragem de tocar em temas extremamente polêmicos e até proibidos em alguns casos, qualidades que muitos não têm, pois não querem arriscar sua reputação, emprego, cargos e nível social. Principalmente neste momento de pandemia em que a manutenção do emprego é prioridade, muitos estão sendo chantageados e ameaçados, ou seja, ou toma a vacina ou não continua os estudos, ou toma a vacina ou perde o emprego, ou toma vacina ou não recebe bolsa família, ou toma a vacina ou não viaja etc…

Conforme afirma o texto publicado no site, Urandir seria “um cientista que rema contra a ciência”, mostrando mais uma vez a desinformação dos profissionais do Campo Grande News. Na verdade, ele e sua equipe complementam aquilo que a ciência descarta como anomalia ou não consegue explicar por diferentes motivos.

Nenhum cientista ou pesquisador do mundo até hoje conseguiu refutar os experimentos realizados por Dakila e muitos deles concordam e estudam essa questão. Em breve será lançado em vários cinemas do mundo e em todas as redes sociais o segundo documentário que tem como título “Anomalia dos Astros”.

TIRO NO PÉ – A matéria de “Campo Grande News” afirma que Urandir publicou em seu Facebook que “87% da população é limitada intelectualmente e por isso irá se vacinar”. Segundo Urandir, ele até se equivocou um pouco, pois o percentual não é 87 e sim 93% da população, inclusive a equipe de jornalistas e editores responsáveis pela referida matéria que o acusa de fazer campanha contra a vacina. Isso prova que o “Campo Grande News” ou é uma mídia controlada ou não se preocupa em pesquisar a fundo as informações divulgadas, mostrando assim total desconhecimento dos fatos.

Não é o que vai ocorrer, pois até os laboratórios fabricantes dos produtos não se responsabilizam pelos efeitos colaterais das mesmas e isso pouco é divulgado pela grande mídia. Mesmo recebendo a vacina, a tendência é manter as pessoas confinadas, o que por si só mostra a ineficácia do produto.

Ele é favorável às vacinas, sim! Porém, no caso da imunização referente à Covid 19, o tempo hábil não ocorreu, o que a torna uma grande interrogação os seus efeitos sobre o corpo humano, realidade que transforma as pessoas em cobaias de grandes organizações farmacêuticas.

Como sempre, o veículo apresenta a sua opinião própria sobre os fatos, atacando aquele que divulga o Estado do Mato Grosso do Sul mundo afora, graças aos seus feitos em benefício da pesquisa científica.

O site de notícias “Campo Grande News” mais uma vez divulga texto tentando denegrir a imagem do empresário Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da Associação Civil Dakila com sede em Corguinho/MS.

Para finalizar o assunto do nosso amigo espacial, as próximas revelações para a Medicina estão nas fórmulas ZNO2 (imunização total), cromossomos 2 e 3 (prolongamento da vida) e a proteína P57 (rejuvenescimento celular). O mundo vai agradecer no momento em que essas novidades tecnológicas estiverem disponíveis para todos, as quais já foram passadas por Bil para diversos pesquisadores, sendo que as mesmas já estão na fase final de desenvolvimento.





“Somos a favor de vacinas que tenham passado por toda a metodologia científica, inclusive teste de eficácia no período tradicional de qualquer uma”, afirma Urandir. “Não essas que estão sendo lançadas a toque de caixa cujos componentes e resultados deixam dúvidas, principalmente para as equipes dos profissionais de saúde. Essas não tomarei mesmo”, acrescenta o pesquisador, que diz se sentir muito bem com o kit preventivo contendo Ivermectina, Acetilcisteína, Zinco, Vitaminas C e D, Hidrosteril, o grupo das xantinas, 1 copo de suco de limão com bicarbonato de sódio uma vez por semana e exercícios físicos.





LIDERANÇAS POLÍTICAS – Urandir diz que Dakila não tem posição partidária nem religiosa, pois, “somos parceiros de todos, independentemente de partidos políticos, da mesma forma que nas religiões, pois em primeiro lugar somos seres humanos”.





Quanto às lideranças políticas, Dakila tem bons relacionamentos com vários representantes de cargos eletivos. Os pesquisadores de Dakila sabem que os políticos para se manterem no poder precisam seguir regulamentos que na maioria das vezes nem sabem qual é a fonte. Muitas vezes eles têm sua imagem mal vista pela população diante de decisões que são obrigados a tomar devido a ordens superiores de um sistema oculto.





Segundo os internautas, “bem-dito seja aquele que tem inteligência acima da MÍDIA!”





Busquem conhecimento.