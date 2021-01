CAMAPUÃ| Prefeitura aprova convênio de R$ 1,9 milhão com hospital infantil

Valor do convênio será repassados em 12 parcelas mensais





Prefeitura de Camapuã aprovou o convênio com a Sociedade de Proteção à Maternidade e a Infância, que mantem um hospital no município. A aprovação foi divulgada no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) desta quinta-feira (28).





Conforme a publicação, o repasse de recurso financeiro é para para auxiliar nas despesas em geral e dívidas. Porém, a entidade deverá apresentar ao Executivo Municipal, a Certidão Positiva com efeito negativo de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, no prazo máximo de 15 dias após a liberação dos recursos.





O valor do presente convênio será de R$ 1.920.000,00, divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 160.000,00, de janeiro a dezembro do ano de 2021.