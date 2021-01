CAARAPÓ| André Nezzi toma posse para mandato de 4 anos

Chefe do Poder Executivo municipal, reeleito com 84% dos votos no pleito de 15 de novembro, assumiu o cargo ao lado do vice-prefeito Gordo da Tigre e de 11 vereadores

André Nezzi e Gordo da Tigre prestam o juramento na solenidade de posse ©DIVULGAÇÃO



André Nezzi (PSDB) e Leônidas Ignácio Moreno, o Gordo da Tigre (DEM), tomaram posse respectivamente como prefeito e vice-prefeito reeleitos em sessão solene na Câmara de Vereadores de Caarapó, na manhã deste dia 1º de janeiro, para mandato que vai até 31 de dezembro de 2024. No mesmo ato, também tomaram posse os 11 vereadores que integram o Poder Legislativo municipal.





O prefeito empossado hoje, junto com o vice, foi eleito no pleito eleitoral de 15 de novembro com 12.082 votos – 84% da votação válida, em disputa que teve como adversários o ex-prefeito Elzo Cassaro (Avante), que obteve 2.062 votos (14,34%), e Jurandir Alves Machado (PV), que conquistou 240 votos (1,67%).





Na mesma sessão, também foram empossados os 11 vereadores que integram o Poder Executivo municipal para o quadriênio 2021-2024: Odirlei Luiz Longo, o Pipoca (PSDB); Clenilson Francisco da Silva, o Nilsinho (PSDB); Aparecido dos Santos, o Cido Santos (PSDB); Gilberto Segóvia, o Gil (PSDB); Luiz de Almeida Miranda, o Macarrão (PSDB); Marinalva Farias (PSDB); Edson Montanhere Baratella, o Professor Pontinha (PT); Doutor Baena (PSDB); Aldecir Roberto Fernandes, o Chicão (PDT); Isvan Araújo (PSD) e Wenderson Willian dos Reis Ferreira, o Negão (PSD).





Em seu discurso, o vice-prefeito Gordo da Tigre agradeceu aos eleitores e à população, afirmando que a missão é continuar trabalhando pelo município. “O nosso propósito é retribuir cada voto recebido com obras e recursos bem aplicados para o benefício de todos”, declarou. Em relação à pandemia da Covid-19, o vice-prefeito disse que os dirigentes municipais vão continuar cuidando da saúde da população, “com a certeza de que isso vai passar e certamente voltaremos ao normal”. “Deus vai ter misericórdia e vai nos amparar nesse mandato”, pontuou.





O prefeito André Nezzi, por sua vez, fez questão de agradecer à população pelos 12.082 votos obtidos nas eleições de 15 de novembro, o equivalente a 84% da votação válida. “Podem ter a certeza de que vamos trabalhar arduamente para corresponder às expectativas e a confiança depositada em nós nas urnas”, destacou o prefeito empossado. Mencionando o vice-prefeito, Nezzi afirmou que o Gordo da Tigre “é um vice-prefeito atuante, parceiro, companheiro, que quer o bem do município”. Em relação aos vereadores, o dirigente empossado desejou sucesso e sabedoria aos membros do Poder Legislativo. “Conclamo a todos para que possamos trabalhar juntos, em harmonia. Fazemos parte de poderes diferentes – Executivo e Legislativo – mas podemos e devemos caminhar unidos pelo nosso município”, sublinhou.

André Nezzi discursa como prefeito reeleito e empossado em Caarapó ©DIVULGAÇÃO

Emocionado, André Nezzi relembrou do dia que chegou a Caarapó com os pais – a sua mãe Maria Nezzi acompanhava a sessão – em cima de um caminhão de mudança, prometendo retribuir o que a cidade lhes proporcionou ao longo desse período. “Tenho que devolver tudo o que Caarapó fez por nós. E o único jeito de fazer isso é com muito trabalho”, disse.





Conforme o dirigente empossado, haverá um grande esforço do Poder Executivo municipal no sentido de colocar Caarapó em destaque nos cenários econômico e social, buscando o saldo positivo na geração de empregos, implantação de obras e cuidados com a saúde da população. “Agora, com mais tempo e mais experiência, buscaremos realizar uma administração ainda melhor, fazendo de Caarapó um lugar ainda melhor para se viver”, ponderou.





André Nezzi encerrou o seu discurso fazendo menção à pandemia do novo coronavírus, afirmando que “Deus tem agido no seio das famílias e as medidas de prevenção, por parte das autoridades municipais, vão continuar, de modo a preservar vidas humanas no âmbito do município”.





História





O prefeito empossado neste dia 1º em Caarapó é natural de Marília, São Paulo, tem 41 anos de idade e é filho do comerciante Celso Madureira e da dona de casa Maria Nezzi. É casado com a farmacêutica Paula Luisa Cuzinato Leitão, com quem tem um filho, Heitor Nezzi.





André chegou a Caarapó em 1989, onde começou a estudar e depois se formou em turismologia. Mais tarde cursou ainda dois anos de jornalismo na Unigran, em Dourados.





Em 2012, André Nezzi foi eleito vereador, sendo o terceiro mais votado do município com o total de 786 votos. Em 2016 foi reeleito, sendo o campeão de votos, com o total de 1.216. Foi escolhido para ser o presidente da Câmara, função que desempenhava até a cassação do prefeito Mário Valério e do vice Martim Flores de Araújo pelo TSE, quando passou a ocupar interinamente o cargo, em setembro de 2018. Em novembro do mesmo ano, foi eleito prefeito, em pleito suplementar, com o total de 10.174 votos.





Mesa diretora da Câmara





Na mesma sessão solene que empossou os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito de Caarapó, também foi eleita a mesa diretora da Câmara de Vereadores para o biênio 2021-2022. Apenas uma chapa disputou – e venceu por unanimidade: Chapa Trabalho e Transparência, encabeçada pelo vereador Odirlei Luiz Longo, o Pipoca, PSDB, presidente; Edson Montanhere Baratella, o Professor Pontinha, PT, vice; Aldecir Roberto Fernandes, o Chicão, PDT, 1º secretário; e Wenderson Willian dos Reis Ferreira, PSD, 2º secretário.

O prefeito André Nezzi e o vice Gordo da Tigre na sessão de posse dos eleitos









Por: DILERMANO ALVES