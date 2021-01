BATAGUASSU| Semec disponibiliza relação de inscritos no Processo Seletivo para contratação de Professores Temporários

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) disponibilizou ontem (19/01), o edital com a relação de candidatos (as) inscritos no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores em caráter temporário para o ano letivo de 2021.





www.bataguassu.ms.gov.br (banner na página principal). A relação completa pode ser consultada através do site(banner na página principal).





Conforme edital, a prova escrita está marcada para o dia 23 de janeiro, sábado, das 19 às 22 horas (horário de Brasília), na sede da Escola Estadual "Manoel da Costa Lima" (rua Dourados, 557, centro). O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 8 de fevereiro.





ASSECOM