BATAGUASSU| Prova escrita do Processo Seletivo de Professores Temporários será aplicada neste sábado, dia 23

A prova escrita do Processo Seletivo Simplificado que visa a contratação temporária de professores para atuação na rede municipal de ensino acontece neste sábado (23/01), a partir das 19 horas (horário de Brasília). A avaliação será aplicada na sede da Escola Estadual "Manoel da Costa Lima" situada na rua Dourados, 557, centro.





Conforme orientação da empresa responsável pela realização da prova, os candidatos (as) deverão comparecer no local [Escola Estadual "Manoel da Costa Lima"] com antecedência mínima de 01 (uma) hora munidos de caneta azul ou preta; lápis preto, borracha e documento de identificação com foto.





Os portões do recinto serão fechados impreterivelmente às 19 horas (horário de Brasília). É obrigatório o uso de máscara.





Confira a relação completa de candidatos (as) inscritos (as) através do site www.bataguassu.ms.gov.br (banner na página principal).





O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 8 de fevereiro.









ASSECOM