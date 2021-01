BATAGUASSU| Prefeitura apresenta Plano de Imunização e se prepara para iniciar vacinação contra a Covid-19

Vacinas do laboratório Sinovac/Butantan e de Oxford/AstraZeneca foram aprovadas para uso emergencial ontem (17/01) pela Anvisa

Após a aprovação em caráter emergencial das vacinas dos laboratórios Sinovac/Butantan e de Oxford/AstraZeneca, ambas em combate a Covid-19, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde, se prepara para iniciar a imunização no município.





A autorização para uso dos imunizantes foi dada ontem (17/01) por meio de parecer favorável da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





Durante reunião realizada nesta segunda-feira (18/01), no gabinete municipal, o secretário municipal de Saúde, Geison dos Santos do Nascimento acompanhado pela coordenadora municipal de Atenção Básica, Juliana Infante; e pela coordenadora de Imunização, Samantha Cruz apresentaram ao prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), o Plano Municipal de Imunização formulado em consonância com informações do Governo do Estado.

De acordo com o documento, Bataguassu receberá o total de 1.005 doses da vacina divididas em etapas a serem designadas pela Secretaria de Estado de Saúde.





O público-alvo inicial da campanha serão idosos institucionalizados (que residem em asilos, por exemplo) e trabalhadores da área da saúde ativos que estão no atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados da doença, grupo este determinado diante do baixo quantitativo de imunizantes e em alinhamento com a Campanha Nacional de Vacinação.





Segundo o secretário, a expectativa é que as vacinas cheguem ao município entre terça-feira (19/01) e quarta-feira (20/01), em quantidades menores que o estimado, e sejam distribuídas de forma simultânea e proporcional nos postos fixos em Bataguassu e no Distrito de Nova Porto XV. Serão duas doses da vacina aplicadas com intervalo de 30 dias entre a primeira e segunda dose.





"É importante salientar que iremos realizar a imunização de acordo com a chegada das doses no município. Ressaltamos que estamos preparados, com estoque de seringas e agulhas para atender os munícipes", observa o gestor da pasta.





A vacinação em Bataguassu será realizada a priori através da Estratégia Extramuros (ir ao local) e no Distrito de Nova Porto XV. Nos Assentamentos, a imunização será casa a casa, de acordo com o calendário vacinal das fases e disponibilidade dos imunizantes.





Akira Otsubo pediu que todos os esforços sejam feitos para imunizar o público-alvo prioritário desta fase e destacou que estará no decorrer da semana em audiência com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende para debater eventuais demandas do município na área da saúde.





"Sabemos da importância da vacina contra a Covid-19 e o quanto ela era espera pela população brasileira. A aprovação da Anvisa representa esperança, representa vidas poupadas e também a expectativa de que em breve tudo possa voltar a normalidade", destacou o prefeito, que lembrou que apesar da imunização, medidas preventivas como lavar as mãos frequentemente com uso de água e sabão e álcool em gel; manter o distanciamento social e fazer o uso de máscara facial serão práticas a serem mantidas rotineiramente.





Esteve presente na reunião o vereador César Martins (MDB).





ASSECOM