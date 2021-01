BATAGUASSU| Prefeitura abre Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) divulga o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores em caráter temporário para o ano letivo de 2021. Os profissionais atuarão em salas de aula nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Projeto Socioeducativo e Cultural.





Conforme o edital, que já pode ser acessado através do link https://www.bataguassu.ms.gov.br/paginas/concurso-publico-e-processo-seletivo/ , poderão participar da seleção profissionais graduados em Pedagogia (Licenciatura) ou Normal Superior; ou de acordo com áreas específicas de atuação como Licenciatura em Educação Física; Licenciatura em Língua Portuguesa; Licenciatura em Matemática; Licenciatura em Ciências; Licenciatura em História; Licenciatura em Geografia; Licenciatura em Língua Inglesa; Licenciatura em Música e Licenciatura em Arte.





O professor cumprirá jornada de trabalho de 22 horas aula semanal.





As inscrições para interessados (as) terão início na segunda-feira (11/01) e prosseguem abertas até o dia 18 de janeiro, mediante preenchimento de ficha também disponível através do link https://www.bataguassu.ms.gov.br/paginas/concurso-publico-e-processo-seletivo/





O candidato (a) deverá imprimir a ficha (anexa ao edital páginas 18 e 19 do edital), preenchendo todos os dados solicitados (sem rasuras) e entregá-la na sede da Semec localizada na rua Anaurilândia, 208, centro (antiga sede da Delegacia de Polícia Civil), das 9 às 11 horas; e das 14 às 17 horas (horário de Brasília).





É preciso ainda apresentar cópias de documentos pessoais solicitados em edital como RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS/PASEP, Reservista aos candidatos do sexo masculino, título eleitoral, comprovante de votação 1º e 2º turno; cópia de comprovante de endereço atualizado; declaração de tempo de serviço entre outros.





A prova escrita está agendada para o dia 23 de janeiro. O resultado será divulgado a partir do dia 8 de fevereiro. Já as atribuições de aulas dos candidatos aprovados serão realizadas a partir do dia 9 de fevereiro. O Processo Seletivo Simplificado é válido por um ano.





Mais informações na Semec pelo telefone (67) 3541-2598.





Acesse o edital aqui https://www.bataguassu.ms.gov.br/paginas/concurso-publico-e-processo-seletivo/









ASSECOM