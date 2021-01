BATAGUASSU| Prefeito e vice-prefeita se reúnem com servidores da Assistência Social para início dos trabalhos de 2021

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) participou ontem (05/01), no período da tarde, de uma reunião com os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres. A recepção aos profissionais antecedendo o início dos trabalhos deste ano foi oferecida pela gestora da pasta e vice-prefeita, Zélia Bonfim das Virgens e realizada no Clube da Melhor Idade.





No encontro, Akira destacou que a Assistência Social precisa prestar um atendimento diferenciado à população, em especial, aos menos favorecidos. "Temos como meta atender bem as pessoas. Esse é o objetivo da nossa gestão, ter uma administração humanizada e vamos dedicar nosso mandato para manter esse olhar diferenciado para as pessoas", disse o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social, Zélia Bonfim, destacou a importância dos servidores para que haja o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos pela pasta e desejou sucesso a todos. "Ninguém faz nada sozinho. Precisamos do comprometimento de todos para que possamos desenvolver um bom trabalho em nossa Secretaria. Conto com todos vocês para isso", destacou.





Ao final da reunião, um café foi servido aos presentes.





A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres é responsável pelo gerenciamento dos seguintes equipamentos públicos: Centro de Referência em Assistência Social (Cras) I e II (Bataguassu e Distrito de Nova Porto XV); Núcleo Municipal de Habitação; Núcleo Municipal de Igualdade Racial; Casa do Trabalhador (antigo Ciat); Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Projeto Família Acolhedora, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de pessoas com 60 anos ou mais (Grupo Esperança - Melhor Idade) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 6 a 14 anos "Projeto Florestinha" - Distrito de Nova Porto XV.





A pasta presta ainda apoio ao Conselho Tutelar e as entidades sociais que atendem crianças e adolescentes; e que possuem convênio com o município. Em torno de 50 servidores integram a Secretaria.

