BATAGUASSU| Prefeito Akira se reúne com diretoria do Simted e recebe pauta de reivindicações da categoria

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) se reuniu na manhã desta quarta-feira (20/01), no gabinete municipal, com a diretoria do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted).





No encontro, o presidente do Simted, professor Donizetti Soares da Silva, apresentou ao chefe do Executivo a pauta de reivindicações da categoria que compreende a reposição salarial, a reformulação do Plano de Cargo e Carreira do Magistério e que se evidencie o termo de compromisso assinado antes das eleições municipais no ano passado.





Silva lembrou que os profissionais da educação no município tiveram perdas significativas no decorrer dos últimos anos, entre elas, a retirada do percentual de difícil acesso e de regência.





Otsubo disse que a administração municipal não vai tirar nada do que for direito dos profissionais da educação. "Nosso objetivo é estar em diálogo com o sindicato e tomar as decisões certas, usando sempre do bom senso em benefício dos servidores, valorizando-os verdadeiramente", esclareceu o prefeito.





Akira salientou que a administração municipal deve realizar estudos para verificar as reivindicações. Novas reuniões devem ser agendadas entre administração e Simted.





Esteve presente na reunião, a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale.









ASSECOM