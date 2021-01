BATAGUASSU| Prefeito Akira recebe empresários e discute sobre doação de áreas do Polo Empresarial

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve reunido na última terça-feira (05.01) com os empresários Felipe Polizelli e Josias Lopes que estão pleiteando área para a realização de investimentos no município por meio do Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Prodebata).





Segundo Felipe Polizelli, um dos empresários, o pedido de área foi protocolado no ano passado para a construção de um serpentário para extração de veneno e construção de um auditório para cursos e palestras com ênfase em educação ambiental (ramo de educação ambiental com fins farmacêuticos). O investimento, de acordo com ele, será realizado por meio de recursos próprios e através de parcerias com diversas universidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.





Durante a reunião, o prefeito explicou aos investidores que está realizando o levantamento referente aos processos de concessão de direito real de uso das áreas do Polo Empresarial que já estavam em andamento e disse que quer o mais rápido possível resolver a demanda para liberar os investimentos.

"Já determinei ao setor de Desenvolvimento Econômico que seja realizado o levantamento de lotes disponíveis, observando os processos em andamento para darmos sequência aos investimentos", destacou o prefeito, que destacou que Bataguassu possui uma logística favorável para atração de empresas.





"Bataguassu é um município de logística favorável, que faz divisa com o Estado de São Paulo, rota para o escoamento de produção. O objetivo é gerar novos postos de trabalho para a população o mais rápido possível”, frisou Otsubo.





Através do Prodebata, que tem como objetivo propor investimentos e promover a criação de postos de trabalho, o município oferece a doação de áreas e também incentivos para a atração de empresas.





Todo o processo é acompanhado pelo Conselho Diretor de Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Condebata), que é responsável por avaliar a possibilidade dos investimentos. Caso a empresa esteja em acordo com as exigências da Lei do Prodebata (Lei Municipal nº 2.195, de 14 de agosto de 2014) e também houver área disponível, a companhia é contemplada com a cessão de uso da área com o compromisso de gerar postos de trabalho.





Mais informações sobre o Prodebata podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, que fica localizada na rua Rio Brilhante, 405, centro, próximo a praça Manoel Cecílio de Lima (praça da Roda).





Saiba mais sobre o Prodebata www.bataguassu.ms.gov.br/paginas/prodebata









