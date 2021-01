BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo participa de Assembleia do Codevale; Dr. Lúcio Costa é eleito presidente do Consórcio

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) participou ontem (15/01), da Assembleia Geral do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema (Codevale), entidade que reuni 10 cidades da região e que tem a função de integrar políticas e promover parcerias para o desenvolvimento territorial.





Entre outros assuntos deliberados, a reunião realizada no município de Anaurilândia, elegeu a nova presidência da entidade que conduziu ao cargo o prefeito de Santa Rita do Pardo, Dr. Lúcio Costa (Podemos) e como vice-presidente Germino Roz (PSDB), prefeito de Batayporã. O Consórcio era presidido pelo ex-prefeito de Ivinhema, Éder Uilson França Lima, o Tuta.





Em seu pronunciamento, o novo presidente do Codevale Dr. Lúcio Costa destacou que o principal objetivo é contribuir para que o Codevale continue forte, apoiando os municípios. "Vamos trabalhar para que as ações continuem integradas, e apoiando os municípios em suas demandas", destacou Dr. Lúcio.





Durante a reunião, a diretora-executiva do Codevale, Daniele Cristina Cabriotti, repassou aos prefeitos presentes a respeito das ações previstas para o ano de 2021 como a sequência dos atendimentos do Castramóvel para a castração de animais de pequeno porte entre os municípios; a possibilidade da inclusão do município de Deodápolis no Consórcio além da possibilidade da aquisição de vacina da Covid-19 após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em suporte as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios pertencentes ao Consórcio.

Estiveram presentes na reunião os prefeitos dos municípios de Anaurilândia (Edson Stefano Takazono), Angélica (Geraldo Aparecido Rodrigues), Bataguassu (Akira Otsubo), Batayporã (Germino Roz), Glória de Dourados (Aristeu Pereira Nantes), Nova Andradina (José Gilberto Garcia), Novo Horizonte do Sul (Aldenir Barbosa do Nascimento), Santa Rita do Pardo (Dr. Lúcio Costa) e Taquarussu (Clóvis José do Nascimento) além de vereadores e assessores.





CODEVALE





O Codevale é constituído pelos municípios de Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Glória de Dourados, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Santa Rita do Pardo e Taquarussu; e gerido por repasses proporcionais dos municípios (rateios) integrados. O Consórcio possui sede em Anaurilândia e também em Campo Grande, com uma sala instalada na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).





