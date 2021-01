BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo vistoria obra da Avenida São José e inicia levantamento para pavimentação de demais ruas do bairro Jardim Vila Nova

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) vistoriou nesta quinta-feira (14/01), as obras de pavimentação e recapeamento em execução na Avenida São José, no bairro Jardim São Francisco.





Acompanhado pela secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Luzia Lara Hahmed e pelo topógrafo José Eduardo Santana de Oliveira, Akira comentou que a obra foi iniciada no ano passado e necessitará de correções.





"Já conversamos com a empreiteira responsável pela obra e cobramos que as adequações sejam feitas no asfalto entre outros reparos em pontos que houver necessidade. Vamos continuar acompanhando a sequência do investimento para que ele seja concluído com qualidade e o mais rapidamente possível, minimizando os transtornos sofridos pelos moradores e principalmente pelos comerciantes da área", disse o prefeito.





De acordo com o setor de Engenharia, a Avenida São José ao final da obra receberá 15.972,08 metros quadrados de melhorias compreendidos entre pavimentação, recapeamento e construção de estacionamento vertical na área.





O investimento é na ordem de R$ 1.399.896,83 milhões em recursos próprios.





A implantação de galerias pluviais e a extensão da rede de esgoto já foram executadas no local.





JARDIM VILA NOVA





O prefeito também aproveitou a ocasião para acompanhar a sequência da obra de pavimentação do Jardim Vila Nova.





No bairro, foram pavimentadas as ruas Engenheiro Edson Correia Martins (2.540, 73 m²); Avenida André Orros (6.742, 26 m²); Felix Francisco Menezes (2.588, 17 m²); Odete Aparecida da Silva Moraes (1.417, 42 m²); Pedro Alonso Merigue (1.501, 70 m²); Travessa 1 (1.503, 85 m²); e Travessa 2 (182, 40 m²), com total de 16.476, 53 m² de pavimentação.





Prosseguem em andamento a construção de meios fios nas referidas ruas.





Akira comentou que já está sendo feito um levantamento de custos para a complementação da pavimentação do bairro, que teve início no ano passado. "Já determinei a secretária de Infraestrutura que inicie o projeto e o levantamento de custos da obra. Na sequência, vamos captar recursos para realizar o investimento que oferecerá qualidade de vida a toda população residente no bairro".





ASSECOM