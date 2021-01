BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo visita empresa Regina Festas e acompanha início dos trabalhos de fábrica de fantasias no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve ontem (27/01) em visita a Regina Festas para acompanhar o início dos trabalhos da fábrica de fantasias (Global Fantasias) adquirida recentemente pela empresa.





Segundo a coordenadora de Recursos Humanos da Regina Festas, Eloisa Cezar, foram contratados 15 profissionais que estão em fase de treinamento para atender inicialmente a produção da unidade.





A expectativa, de acordo com ela, é que a indústria hoje localizada em São Paulo seja transferida para Bataguassu. "Dependemos, no entanto, de mão de obra qualificada para que toda a operacionalização da unidade seja realizada no município", comentou.





Durante a visita, o prefeito Akira conheceu todo o funcionamento da empresa do ramo de artigos de festas, que emprega atualmente 457 funcionários em Bataguassu e outros 150 na filial localizada no Distrito de Nova Porto XV (específica para a fabricação de velas).





Os representantes da Regina Festas pediram apoio do Executivo Municipal para que busque parcerias com foco na oferta de cursos na área da costura para qualificar a mão de obra local.





Akira, por sua vez, destacou que a administração está à disposição da empresa para auxiliar no que for preciso a respeito da demanda. "Temos o compromisso de apoiar os investidores, com a proposta de oferecermos emprego e renda para a nossa população", enfatizou.





Otsubo, que cumpre agenda nesta quinta-feira (28/01), em Campo Grande, estará em audiência no decorrer desta tarde com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, solicitando a destinação de cursos na área de costura para capacitação de interessados (as) do município, prospectando, desta forma, trabalhadores para a referida empresa.





REGINA FESTAS





Fundada em 1971, a empresa Regina Festas é referência no segmento de festas no mercado nacional. Em Bataguassu, a empresa atua desde 2009 e conta com uma filial no Distrito de Nova Porto XV.