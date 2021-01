BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo visita obras públicas e discute com empresas sequência dos empreendimentos

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) visitou no decorrer desta semana, as obras públicas em andamento executadas no município.





São investimentos nas áreas de educação, esportes, lazer, infraestrutura asfáltica e meio ambiente a serem concluídos e entregues à comunidade.





Acompanhado pela secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Luzia Lara Hahmed, Akira conversou com os encarregados das obras durante as vistorias "in loco".





Em um segundo momento, os responsáveis pelas empresas estiveram no gabinete municipal em audiência com o chefe do Executivo para debater a respeito da continuidade dos investimentos, prazos e programação orçamentária.





Otsubo destacou que as obras públicas serão entregues respeitando o cronograma previsto para garantir a qualidade dos investimentos. "As obras terão sequência respeitando o cronograma previamente deixado para nossa gestão e estamos cobrando das empresas que concluam os projetos com qualidade", comentou ele.





Prosseguem em andamento a construção da sede da nova Prefeitura; construção do Parque Aquático Guassu; construção da sede própria do SAC; construção do Salão de Eventos do Assentamento Montana; construção do nova sede da Escola Municipal "Marechal Rondon"; reforma e ampliação da CEI "Ana Maria Berro"(Distrito de Nova Porto XV); reforma da Escola Municipal "Professor Pedro Domingues de Figueiredo" (Distrito de Nova Porto XV); construção de Píer Turístico (Distrito de Nova Porto XV); construção da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos; construção do Ginásio de Esportes do bairro Jardim São Francisco (adequação); e construção do Canil Municipal.





