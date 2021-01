BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo recebe visita de consultor do CIEE

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu nesta segunda-feira (25/01), a visita institucional do consultor do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) de Campo Grande, Wesley Teixeira.





A vinda teve como objetivo tratar a respeito do programa de estágio, que atualmente tem vinculado a Prefeitura, 50 estagiários, estudantes estes de diversos cursos e instituições de ensino, que atendem diversas Secretarias Municipais.





De acordo com Teixeira, Bataguassu é um dos municípios pioneiros no Estado no que se refere a parceria com a associação sem fins lucrativos, que oportuniza a contratação de jovens universitários, com o benefício da bolsa-auxílio para atuação profissional.





Durante o encontro, Otsubo destacou a importância da parceria entre Prefeitura e Ciee. “Esse apoio ao futuro profissional dá oportunidade aos estudantes do município de acessar mais rapidamente o mercado de trabalho, a vivência com a profissão escolhida pelo estagiário e a troca de experiências com funcionários de carreira. É uma forma de preparamos bons profissionais e incentivá-los”, disse o prefeito.





Ciee





O Ciee está presente no País há 55 anos e só em Mato Grosso do Sul atende mais de 40 Prefeituras. São 6 mil estudantes sul-mato-grossenses que integram o programa de estágio em empresas e órgãos públicos parceiros do Ciee, que tem como objetivo principal estimular a inserção de jovens universitários no mercado de trabalho.





ASSECOM