BATAGUASSU| Instituto Mirim do Município abre inscrições para Processo Seletivo

O Instituto Mirim de Bataguassu (IMB) abrirá na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, o período de inscrições para o Processo Seletivo da instituição.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial da Assomasul ( http://www.assomasul.org.br/ ) - edição do dia 27 de janeiro, os jovens participarão do curso não remunerado de formação inicial para o primeiro emprego.





As vagas serão destinadas a jovens de 15 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade social.





Para participar da seleção, é necessário ser brasileiro, residente e domiciliado em Bataguassu; estar matriculado na rede regular de ensino de escolas públicas ou em escolas particulares, desde que bolsistas, com bom aproveitamento e frequência regular na escola; ter idade entre 15 e 16 anos; possuir renda familiar de até 1 salário mínimo nacional, per capta (dividir o total da renda familiar pelo número de moradores da residência); estar no cadastro único de Programas Sociais com inscrição atualizada do NIS, do responsável legal, do adolescente e dos demais componentes familiares residentes no domicílio; ter ciência e concordância de todo o conteúdo do presente edital e não ter sido desligado do Programa de Aprendizagem do Instituto Mirim por ato de indisciplina.





As vagas serão distribuídas em período matutino e vespertino, no contraturno escolar, com atividades teóricas e práticas desenvolvidas no Instituto Mirim. A carga horária é de 48 horas de estudos divididas em 12 encontros presenciais e/ou online.





De acordo com a coordenadora do IMB, Elizete Duarte Oliveira, o curso de formação inicial servirá como seletiva para os jovens se ingressar como candidato as vagas de empregado aprendiz no IMB.





Os atendimentos sociais da entidade são limitados devido a baixa demanda de empregos existente e realizados prioritariamente aos adolescentes em situação de risco social.





INSCRIÇÕES





Para os interessados, as inscrições são gratuitas e serão feitas a partir de segunda-feira, dia 1º de fevereiro até o dia 7 de fevereiro, de forma online, através do link https://forms.gle/bpcCiAPam8jWnVXL6





As entrevistas sociais e a apresentação dos documentos comprobatórios serão realizadas no período de 10 a 19 de fevereiro, mediante agendamento feito pelo Instituto Mirim.





Para o atendimento social, será necessário preencher os requisitos solicitados em edital. O responsável pelo menor deverá apresentar documentos comprobatórios bem como assinar um termo de responsabilidade de informações.





Dentre os documentos exigidos do menor estão RG, CPF e carteira de Trabalho, NIS (Número de Identificação Social); comprovante de matrícula constando o código do aluno; e boletim escolar completo do ano 2020 (documentos originais).





Já do responsável legal é necessário apresentar RG, CPF, RG, NIS (Número de Identificação Social) de todos familiares que reside no domicílio, cópia do comprovante de renda de todos os membros da família que trabalham e residem no domicílio (carteira de trabalho, holerite, extrato de pagamento de benefício sócio assistencial, declaração de Imposto de Renda 2019, se autônomo e profissional liberal ou extrato de benefícios sociais); comprovante de endereço (cópia da conta de água, luz, etc.); comprovante de residência (cópia de contrato de aluguel ou escritura de casa própria), cópia do comprovante do documento da guarda legal do adolescente, caso o mesmo não resida com os pais (documentos originais).





A não apresentação da documentação solicitada é fator de cancelamento da inscrição.





SERVIÇO





O IMB fica localizado na rua Acre, 11, Jardim Santa Luzia. O atendimento é realizado das 9h às 11 horas e das 15h às 17 horas (horário Brasília). Informações também pelo telefone (67) 3541-3939.









ASSECOM