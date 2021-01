BATAGUASSU| Divulgado gabarito de prova objetiva do Processo Seletivo para contratação de professores temporários

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) divulga nesta segunda-feira (25/01), o gabarito da prova objetiva do Processo Seletivo para contratação de professores temporários.





O documento pode ser acessado pelo link https://www.bataguassu.ms.gov.br/paginas/concurso-publico-e-processo-seletivo/ ou através do site www.cmmconcursos.com.br





Após a divulgação, os candidatos (as) interessados (as) em interpor recursos relativos ao gabarito poderão fazer a contestação nos dias 26 e 27 de janeiro (terça e quarta-feira) e entregar o documento na sede da Semec (rua Anaurilândia, 208, centro, antiga Polícia Civil), em conformidade com o que prevê o edital do Processo Seletivo.





O resultado final da seleção será divulgado no dia 8 de fevereiro.









ASSECOM