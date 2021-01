BATAGUASSU| Auxiliar de Enfermagem é a primeira imunizada contra Covid-19 no Município

A auxiliar de enfermagem Viviane recebendo a primeira dose da vacina ©DIVULGAÇÃO

A auxiliar de enfermagem Viviane Aparecida da Silva Conceição, de 34 anos, é a primeira pessoa imunizada contra a Covid-19 em Bataguassu.





O ato inicial de vacinação foi realizado nesta terça-feira (19/01), por volta das 11h30 (horário de Brasília), na sede da Secretaria Municipal de Saúde após a chegada dos imunizantes que estavam sob a escolta das forças de segurança pública do Estado.





Viviane, que atua no Pronto Socorro Municipal representa a categoria de profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia. Ela relata que entre os desafios dos plantões e as incertezas diante da Covid-19, houve o diagnóstico positivo para o Novo Coronavírus em 2020.





Entre os sintomas, a auxiliar de enfermagem teve apenas perda do olfato e do paladar, mas relatou que já viu pacientes com Covid-19 com problemas respiratórios graves sendo atendidos no Pronto Socorro Municipal. "A vacina é a nossa esperança de que esse vírus seja combatido e uma segurança para o nosso exercício profissional. É uma luz no fim do túnel", disse a profissional.

Vacinas vieram para o município sob a escolta das forças de segurança pública do Estado ©DIVULGAÇÃO

Segundo o secretário municipal de Saúde, Geison dos Santos Nascimento, Bataguassu recebeu 392 doses da vacina destinadas para a imunização de 192 pessoas (para 1ª e 2ª dose) do grupo prioritário que envolve profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19 (que lidam diretamente com os pacientes de Covid-19) e idosos institucionalizados, ou seja, idosos que estão em asilos ou casas de apoio.





Para a primeira fase da campanha, em Bataguassu, serão 1.005 doses distribuídas. "É importante salientar a toda a população que o grupo prioritário é definido pelo Ministério da Saúde e que a campanha será desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas de vacina por parte do órgão federal. Assim, a medida que forem viabilizadas mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação serão atendidos", explica.

Ainda não há previsão de quando mais vacinas serão destinadas ao município.





Nascimento frisa que a campanha de vacinação em combate a Covid-19 terá sequência a partir de amanhã (20/01), às 10 horas (horário de Brasília), com a imunização de profissionais de saúde do Pronto Socorro e idosos do asilo.





Presente no ato, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) destacou a importância da vacina no atual momento da pandemia.

"A vacina já era aguardada por toda a população brasileira. É a esperança de dias melhores. Esperamos que em breve novas doses sejam enviadas para termos mais pessoas imunizadas", destaca.





O prefeito ainda chamou atenção para a necessidade da população seguir os protocolos de biossegurança. "É necessário que toda a população permaneça usando máscara, higienizando as mãos com álcool e gel; e tomando todas as medidas protetivas até que toda população esteja vacinada", finalizou Otsubo.





Presenças





Estiveram presentes no ato inicial de vacinação, os vereadores Eliane de Oliveira Souza (PSDB); e Nivaldo Reis (PSB); os secretários municipais de Esportes e Lazer, João Carlos Kotai; e de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel; além das coordenadoras de Atenção Básica, Juliana Infante; e de Imunização, Samantha Cruz e demais servidores da pasta da saúde.









ASSECOM