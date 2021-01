BATAGUASSU| Akira participa de cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) participou no último sábado (02/01) da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Bataguassu (SINDIFPM). O evento foi realizado na sede do sindicato, no período da tarde e contou com a presença da vice-prefeita Zélia Bonfim das Virgens (MDB).





As eleições para a escolha da diretoria do SINDIFPM de Bataguassu ocorreu no dia 18 de setembro de 2020, sendo que foram escolhidos 12 membros que pelos próximos quatro anos (2021/2024) representarão os funcionários públicos municipais.





Atualmente o SINDIFPM possui 104 associados.





Durante o ato, a presidente empossada, Nuciene Ramos destacou que "a nova diretoria buscará unir forças para fazer um sindicato forte", disse ela.





Já o prefeito Akira parabenizou a nova diretoria e destacou que sua gestão iniciada em 1º de janeiro vai valorizar o servidor público municipal. "O funcionalismo público é imprescindível para o bom funcionamento da administração. Queremos trabalhar em comunhão com o sindicato com foco na valorização dos servidores públicos municipais".





Estiveram presentes no evento, o vereador Nivaldo Reis representando no ato o presidente da Câmara, Maurício do XV; o presidente do Sindicato de Santa Rita do Pardo, Henrique Fagundes dos Santos; e o presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Sinted), Donizete Soares.





Conheça os membros da nova diretoria:

Nuciene dos Santos Silva (Nuciene Ramos) - presidente

Valdemar Barbosa da Silva - vice-presidente

Marcia Regina Aiko Saito Nagaishi - secretária geral

José Carlos da Silva - 1º secretário

Luzia Rodrigues Teixeira - Tesoureira

Maria Cícera de Almeida- Tesoureira

Conselho Fiscal Efetivo

Jacilene Maria de Souza

Nilson da Silva

Daniel Neves dos Santos

Adolfo Lopes Kurunci

Pedro Paulo Alves Costa

Vera Lúcia Quirino dos Santos









SECOM