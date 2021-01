Assomasul completará quatro décadas com visual repaginado

A Assomasul chega a 2021, ano em que completará quatro décadas de existência, com visual totalmente repaginado. Afinal, a ‘Casa dos Prefeitos’, como é carinhosamente conhecida, não poderia deixar passar em branco a oportunidade de mostrar cara nova e espírito público inovador a seus associados, principalmente para quem está chegando agora respaldado pelo exercício democrático das últimas eleições municipais.





Localizada em área nobre de Campo Grande, a entidade municipalista foi completamente reformada graças ao empenho da diretoria, ganhando um aspecto moderno e de melhor acessibilidade em suas instalações, proporcionando um ambiente acolhedor e produtivo.





A diretoria entende que, além dos avanços e conquistas ao longo dos dois mandatos à frente da entidade, incluindo recursos para as 79 prefeituras e a aprovação de várias matérias de interesse do movimento municipalista no Congresso Nacional, a sede própria precisava de importantes adequações.





Além de sua fachada moderna, incluindo luzes de led em seu vistoso painel luminoso e jardinagem, as obras incluem novas edificações, piso tátil para deficientes visuais, reforma dos pisos em todos os departamentos, pinturas e a construção de um invejável salão de festas e eventos com churrasqueira e espaço para entretenimento.





Para o presidente e ex-prefeito da cidade de Bataguassu, Pedro Caravina, investir num espaço moderno significa dotar a estrutura da Assomasul em melhor condição de trabalho para o seu corpo técnico, sobretudo, garantir aos associados e ao público o conforto que eles merecem.





A diretoria também se destaca por ter dado nova dinâmica as atividades estruturais e melhoria na parte de recursos humanos.





Apesar dos elogios como consequência de uma destacada gestão, Caravina credita tudo isso ao trabalho desenvolvido diariamente pelos colaboradores e técnicos especializados que atuam há anos na Assomasul, onde há ainda uma central de projetos para atender aos municípios.





Humanização





Trabalhar com uma equipe técnica qualificada e unida parece ser o sonho de qualquer gestor público que pensa em concluir o mandato tranquilo. Mas para isto é preciso investir, tornar o quadro de pessoal num ambiente de respeito e valorizado. Assim, os funcionários tendem a trabalhar mais motivados.





Ciente de que a adoção da gestão humanizada na empresa tem uma relação praticamente direta com a produtividade, a diretoria da Assomasul viabilizou uma série de adequações para seus funcionários, incluindo Plano de Saúde e refeições, como café da manhã, na sede da entidade, e almoço em restaurantes credenciados, entre outros benefícios.





Os funcionários também recebem bonificação salarial no fim do ano e desfrutam de lazer e entretenimento por meio de convênio com o SESC, em Campo Grande.





Isso com certeza implicam automaticamente em ganhos na produtividade. O dirigente atesta que, além desses benefícios, a diretoria também investiu no local de trabalho assegurando uma infraestrutura física organizada e planejada, com salas confortáveis e equipadas com toda tecnologia necessária ao bom desempenho das atividades diárias visando atender aos associados e o público.





AMPLA REFORMA





O edifício sede passou por reformas e adequações para a melhoria de seu funcionamento para aqueles que o utiliza, segue abaixo o descritivo da obra:





- Tendo como uma das propostas principais do projeto de reforma ocasionar maior visibilidade a fachada, elementos estruturados em ACM foram instalados em toda a sua extensão, modernizando seu formato. Brises e letras em caixas com iluminação interna também compõem as estruturas, iluminando e destacando a fachada.





- O interior do edifício também foi reformado, foram realizados os nivelamentos dos pisos internos e a substituição por novas peças, remodelação na setorização das salas para melhor funcionamento, pinturas das paredes, tetos e esquadrias visando a durabilidade do edifício.





- Devido à época em que fora construído, o prédio da Assomasul não atendia a norma de acessibilidade. Sendo assim, as rampas e escadas foram adequadas de acordo com a norma, com a instalação de pisos táteis para sinalização e guarda corpo com corrimão.





- Construção de espaço gourmet destinado a eventos da com capacidade para 60 pessoas sentadas.





- Projeto de paisagismo de toda a fachada e no interior da sede.





Por: Willams Araújo