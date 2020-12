Último fim de semana da primavera será de tempo firme em grande parte de MS

O último fim-de-semana da primavera será de tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta sexta-feira (18) e sábado (19) indica sol entre nuvens nas regiões pantaneira, sudoeste, central e norte.





A possibilidade de pancadas de chuvas isoladas não está descartada, considerando que a combinação de temperaturas elevadas e a umidade podem provocar chuvas rápidas e de fraca intensidade. Já nas regiões sul e leste haverá concentração de nuvens de chuva com potencial para temporais. Nestas áreas a população deve ficar atenta a eventos adversos que podem ocorrer.





No domingo (20) o dia amanhece firme, mas no período entre a tarde e noite são esperadas pancadas de chuvas em todo Estado. De acordo com o Cemtec os maiores acumulados devem ocorrer na parte centro-sul.





O ultimo fim de semana da estação das flores pode registrar temperaturas entre 21°C a 39°C no Estado, e na capital mínima de 22°C e máxima de 35°C.





Nesta sexta-feira as condições esperadas são de céu parcialmente nublado e baixa expectativa de chuva nos setores norte e pantaneira. Já nas demais áreas a previsão é de aumento de nuvens no período da tarde e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A parte sul do Estado deve manter a nebulosidade e a chuva pode ter grandes acumulados.





A umidade relativa do ar neste dia possui variação estimada entre 95% a 50% ao longo do dia. O vento estará fraco a moderado e há possibilidade de rajadas de vento em todas as regiões. Neste dia a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 41°C, e na Capital a variação está estimada em 24°C a 36°C.

Próximos dias





Entre sábado (19) e segunda (21), as áreas de instabilidades diminuem e o tempo deve ficar firme em todo Estado. As pancadas de chuvas retornam a partir de quarta (23). A concentração de chuva ficará sobre as regiões sul e bolsão.





A chuva deve dar as boas vindas ao verão em Mato Grosso do Sul e deve permanecer com grandes volumes. A véspera de natal e o natal será com pancadas de chuva ao longo do dia. No período entre domingo (27) a terça (29) as chuvas devem ficar mais frequentes e com acumulados significativos.









Por: Mireli Obando