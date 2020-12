TRÊS LAGOAS| RECESSO - Farmácias atenderão população em regime de escala e seguem horário das Unidades e Clínicas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas informa à população que os serviços de atenção farmacêutica, nas unidades da Rede Pública de Saúde, terão atendimento especial ao público, no recesso da Prefeitura Municipal, ou seja, no período de 24 de dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2021.





Nesse período, as farmácias seguem a mesma escala de atendimento ao público das Clínicas e das Unidades de Atenção Básica de Saúde (Postos de Saúde), ou seja, atendimento no horário normal, fechando às 12h de quinta-feira (24), véspera de Natal e retornando, normalmente, na segunda-feira (28).





O horário de atendimento ao público das farmácias, na Rede Pública de Saúde é das 7h às 11h e das 13h às 17h. O atendimento ao público, na última semana do ano, segue normal até às 12h do dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo e retorna à normalidade com o fim do recesso, na segunda-feira, dia 04 de janeiro de 20121.





CONTROLADOS E BÁSICOS





Nesta semana que antecede o Natal e na semana de Ano Novo, garantindo a distribuição de medicamentos controlados e os medicamentos básicos, a SMS escalou as unidades de atenção farmacêutica, onde esse atendimento está assegurado, com a presença de um profissional habilitado, ou seja, um farmacêutico ou farmacêutica.





Para isso, tanto na semana de Natal, como na semana de Ano Novo, estarão atendendo normalmente as farmácias das seguintes unidades: CEM (Centro de Especialidades Médicas), Santa Luzia, Vila Nova, Paranapungá e Nova Três Lagoas.





ESCALA





Nas demais unidades de Saúde, o atendimento de medicamentos controlados e básicos segue a seguinte escala de revezamento: na semana de Natal, estarão abertas as farmácias do Santo André, Jupiá, Vila Haro, Novo Oeste, São Carlos e Clínica da Criança. Na semana de Ano Novo, estarão abertas para atendimento de medicamentos básicos e de uso controlado as farmácias do Jardim Maristela, Vila Alegre e Vila Piloto.









