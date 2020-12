TRÊS LAGOAS| Natal Solidário: Mais de 1,2 mil famílias do CRAS “Ana Maria Moreira” estão recebendo cesta de alimentos

Começou nesta terça-feira (15) a distribuição das cestas de alimentos da Campanha Natal Solidário, criada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).





A distribuição das cestas de alimentos às 1.209 famílias, assistidas e cadastradas na área de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS “Ana Maria Moreira”, aconteceu na Escola Municipal Professora “Elaine de Sá Costa”, no Residencial Novo Oeste.





Com apoio do Exército Brasileiro, a entrega das cestas contou com a presença do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro; secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho e da diretora de Proteção Social Básica, Mel Nunes, entre outras autoridades.





Devido à pandemia da COVID-19, além do uso obrigatório de máscaras, foi também observado o distanciamento social e cada família recebeu sua cesta de alimentos, mediante a apresentação de sua senha, que havia previamente sido distribuída pela SMAS.





A Campanha do Natal Solidário, como ressaltou o prefeito Angelo Guerreiro, está cumprindo sua finalidade que é “proporcionar alegria, dignidade e solidariedade às famílias cadastradas e assistidas nas unidades CRAS”.





Por sua vez, a secretária Vera Helena, agradeceu o apoio e os incentivos que o prefeito tem dado “às ações da SMAS, proporcionando o respeito e a dignidade que devemos ter com todas as pessoas”, disse.





Está prevista a distribuição de mais de 3,7 mil cestas de alimentos, incluindo as famílias residentes na zona rural.





Seguindo a programação, amanhã, quarta-feira (16), a partir das 7h, a distribuição de cestas de alimentos será no Centro Comunitário do Paranapungá, às famílias assistidas pelo CRAS “Amélia Jorge de Oliveira”.





