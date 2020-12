TRÊS LAGOAS| NATAL SOLIDÁRIO – Famílias das áreas do Paranapungá e Vila Piloto estão recebendo hoje (16) as cestas de alimentos

Nesta quarta-feira (16), dando continuidade à programação da Diretoria de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhado da secretária Vera Helena Arsioli Pinho, esteve no Centro Comunitário do Paranapungá e no Centro Juvenil “Jesus Adolescente” da Missão Salesiana Dom Bosco, na Vila Piloto, para dar continuidade à entrega das cestas de alimentos da Campanha Natal Solidário.





Com a parceria de apoio de um contingente do Exército Brasileiro local, estão sendo entregues no Paranapungá, mediante apresentação de senha, 350 cestas de alimentos às famílias assistidas e cadastradas na unidade CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) “Amélia Jorge de Oliveira”.





Neste mesmo dia, estão sendo também entregues, no Centro Juvenil, 427 cestas de alimentos às famílias, assistidas e cadastradas no CRAS “Vila Piloto”. A entrega das cestas de alimentos iniciou nesta terça-feira (15), quando foram beneficiadas 1.209 famílias, cadastradas e assistidas pelo CRAS “Ana Maria Moreira”.





A entrega foi na Escola Municipal Professora “Elaine de Sá Costa”, no Residencial Novo Oeste. Também na terça-feira, a equipe volante do CRAS “Interlagos” percorreu a zona rural e entregou 20 cestas de alimentos às famílias que residem no campo.





Amanhã (17), quinta-feira, a entrega de cestas de alimentos será no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) CRASE “Coração de Mãe”, às famílias assistidas e cadastradas pelo CRAS “Ruth Filgueiras”.





MÁSCARAS





Junto com as cestas de alimentos, como bem lembrou a secretária Vera Helena, estão sendo também distribuídas máscaras de prevenção da COVID-19 às famílias.





“Essa distribuição, tão importante para a prevenção da saúde de nossas famílias assistidas, está sendo possível, graças à parceria da empresa Paper Excellence, que nos doou oito mil máscaras para esta Campanha de Natal Solidário”, informou Vera Helena.





