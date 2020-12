TRÊS LAGOAS| Bazar de Natal terá início nesta quarta-feira (16) na Praça Senador “Ramez Tebet”

Os amantes de artesanatos poderão adquirir seus presentes no Bazar de Natal que iniciará hoje e irá até o dia 22 de dezembro na Praça Senador “Ramez Tebet”.





O evento, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (ACLAMS), contará com a presença de 30 artesãos e seguirá as recomendações de prevenção à COVID-19.





RECOMENDAÇÕES DA SAÚDE





O evento, realizado pela ACLAMS e pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT)e pela Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), será todo cercado para o controle no número de pessoas transitando pelo local e seguirá as mesmas normas da Feira Livre.





SERVIÇO





O Bazar de Natal, que terá início hoje e se estenderá até o dia 22 de dezembro, acontecerá das 16h às 22h.









ASSECOM