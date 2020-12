Trator cai durante embarque em caminhão e mata homem de 45 anos

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira em Tacuru, na fronteira com o Paraguai

Reinaldo José da Costa, 45, morreu em acidente envolvendo um trator nesta terça-feira (8) em Tacuru, a 427 km de Campo Grande. O maquinário agrícola estava sendo embarcado na carroceria de caminhão quando caiu sobre o homem.





A Polícia Civil local vai instaurar inquérito para apurar o caso. Ao site A Gazeta News, o delegado da Polícia Civil em Tacuru, Ulisses Nei de Brito Santos, disse que informações levantadas pela equipe de investigação indicam que Reinaldo morreu ao ser atingido pelo trator.





Os policiais ainda apuram de Reinaldo trabalhava como tratorista no local do acidente, ocorrido em uma estrada perto do clube de laço de Tacuru. Ele era conhecido na cidade como vendedor ambulante de produtos diversos.





