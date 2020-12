Tio e dois sobrinhos desapareceram em córrego durante temporal em Campo Grande

Corpo de Bombeiros faz buscas pelo local

Bombeiros fazem buscas pelas crianças e o parente ©Leonardo de França

Durante o temporal que atingiu Campo Grande na tarde desta sexta-feira (4), duas crianças e um adulto desapareceram em córrego no Jardim Ouro Preto, imediações do Jardim Centenário, em Campo Grande. De acordo com informações de familiares ao Corpo de Bombeiros , o adulto de 36 anos é tio das duas crianças que têm 8 e 15 anos.





O acidente ocorreu por volta das 17h45. Quatro crianças se banhavam no local, mas por conta da intensidade da chuva, o volume e a força da água aumentaram repentinamente. Duas crianças, de 12 e 13 anos, conseguiram sair com ajuda de populares.





Um adolescente de 15 anos e um menino de oito, que seriam irmãos, teriam desaparecido. O tio, que tem 36 anos, foi ao local para procurá-los e também sumiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e faz buscas pelo local, mas até o momento não os achou.





Ainda conforme apurado, a residência da família fica às margens do córrego, o que facilita acesso por parte das crianças. O temporal ocorrido nesta sexta-feira deixou rastro de destruição e várias áreas alagadas em pontos distintos de Campo Grande.

Família se desespera com sumiço de crianças ©Leonardo de França