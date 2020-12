Terça-feira de tempo abafado e pancadas isoladas de chuva no fim do dia

Desde o ultimo final de semana as áreas de instabilidades seguem se formando em Mato Grosso do Sul. Fatores como as temperaturas elevadas e a umidade, podem contribuir para a ocorrência de pancadas de chuva de forte intensidade. O alerta de chuva e ventos fortes emitido ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também vale para esta terça-feira (15).





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o dia terá variação de céu parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade para que a chuva caia em todo Estado especialmente no período entre tarde e noite.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 100% a 50%. O vento pode registrar intensidade fraca a moderada em todas as regiões.





Os termômetros podem registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 38°C em Mato Grosso do Sul. Na capital a variação está estimada em 20°C a 32°C.

O Cemtec reforça que historicamente dezembro é um dos meses mais chuvosos em Mato Grosso do Sul e as precipitações devem se manter nos próximos dias. Até o dia 19, a concentração de chuva ficará sobre a região sul onde são esperados até 100 milímetros e nas demais áreas em até 50 milímetros.





A previsão é que as pancadas de chuvas continuam a ocorrer no estado com possibilidade para chuvas de moderada intensidade no setor sul até o dia 20 de dezembro. Para os dias 21 e 22 as chuvas diminuem, mas retornam em forma de pancadas a partir do dia 23. A estimativa é de véspera de natal e o natal com pancadas de chuva ao longo do dia.





Por: Mireli Obando