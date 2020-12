TCE-MS define em sorteio conselheiros relatores para o biênio 2021/2022

©Aurélio Marques

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul definiu, em sorteio, os conselheiros relatores das contas de municípios para o biênio 2021/2022. Cumprindo com todo o protocolo de biossegurança e medidas de proteção contra o Covid-19, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, presidiu a sessão Ordinária do Pleno, realizada na modalidade semipresencial na manhã desta quarta-feira, 9 de dezembro.





Os conselheiros, Osmar Jerònymo, Jérson Domingos, Marcio Monteiro e o procurador-geral do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Júnior participaram presencialmente da sessão. Já os conselheiros Waldir Neves, Ronaldo Chadid e Flávio Kayatt participaram por teleconferência.





Os municípios e órgãos de Estado são separados por grupos e divididos entre os conselheiros relatores a cada biênio. Desta vez, após o sorteio, a lista das Unidades Jurisdicionadas ficou assim:





Grupo 1 - conselheiro Marcio Monteiro: Caarapó, Itaporã, Rio Brilhante, Douradina, Jateí, Sidrolândia, Dourados, Juti, Vicentina, Fátima do Sul, Maracaju, Glória de Dourados, Nova Alvorada do Sul;





Grupo 2 – conselheiro Flávio Kayatt: Anaurilândia, Eldorado, Naviraí, Angélica, Itaquiraí, Nova Andradina, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte, Bataiporã, Japorã, Taquarussu, Deodápolis, Mundo Novo;





Grupo 3 - conselheiro Jerson Domingos: Amambai, Coronel Sapucaia, Porto Murtinho, Antônio João, Iguatemi, Sete Quedas, Aral Moreira, Laguna Carapã, Tacuru, Bela Vista, Paranhos, Caracol, Ponta Porã;





Grupo 4 – conselheiro Osmar Jeronymo: Alcinópolis, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, Bandeirantes, Figueirão, Rochedo, Camapuã, Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Pedro Gomes, Sonora, Corguinho, Rio Negro;





Grupo 5 - conselheiro Ronaldo Chadid: Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Aquidauana, Guia Lopes da Laguna, Terenos, Bodoquena, Jardim, Bonito, Ladário, Corumbá, Miranda;





Grupo 6 - conselheiro Waldir Neves: Água Clara, Costa Rica, Santa Rita do Pardo, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria, Brasilândia, Paraíso das Águas, Três Lagoas, Cassilândia, Paranaíba, Chapadão do Sul, Ribas do Rio Pardo.





Para mais detalhes sobre a lista das Unidades Jurisdicionadas e os órgãos que as compõem, clique e acesse o DOE2695, publicado segunda-feira (07/12).









Por: Olga Mongenot