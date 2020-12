Senador Nelsinho Trad reafirma parceria e destina R$ 2,8 mi para obras em Caarapó

Prefeito André Nezzi em recente encontro com o senador Nelsinho Trad ©DIVULGAÇÃO

O senador Nelsinho Trad vai destinar R$ 2,8 milhões para a execução de obras de infraestrutura urbana na cidade de Caarapó. A alocação dos recursos será feita na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional.





A informação relativa à destinação dos recursos foi feita diretamente pelo parlamentar sul-mato-grossense ao prefeito André Nezzi na última sexta-feira (4), que comemorou o anúncio nas redes sociais. “No primeiro semestre deste ano fizemos a reivindicação ao senador, que interveio pelo nosso município e garantiu que nossa proposta fosse aceita neste programa. Com esse recurso levaremos mais asfalto e drenagem para pontos críticos de nossa cidade. Desde já nossos agradecimentos ao parlamentar, que tem sido um grande parceiro de Caarapó em Brasília”, publicou o dirigente.





De acordo com o prefeito, ainda serão definidos os locais que receberão as obras. “Temos projetos de asfalto e drenagem para diversas regiões da cidade de Caarapó e distritos de Cristalina e Nova América. Porém, especificamente em relação a essa verba destinada pelo senador Nelsinho Trad, ainda vamos definir as localidades que receberão as obras”, destacou André Nezzi.





Por outro lado, o prefeito de Caarapó acaba de autorizar o início da segunda etapa do programa Avançar Cidades. As obras beneficiam uma extensa área urbana da Vila Planalto, com asfalto e drenagem pluvial.









Por: Dilermano Alves