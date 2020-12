Sem aceitar fim, jovem chamou ex para ‘encontro romântico’ e a matou com 26 facadas em MS

Dedos da mão da jovem quase foram decepados, em uma possível tentativa de defesa por parte da vítima

Luciano e Larissa ©Reprodução / Facebook

A perícia constatou que Larissa da Silva Cruz, de 18 anos, foi morta com 26 facadas desferidas por Luciano Pedraza de Oliveira, de 25 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O assassinato teria sido planejado pelo rapaz, que chamou Larissa para um encontro, na noite desta terça-feira (15), na pedreira, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele foi preso quando tentava fugir para São Paulo.





De acordo com o delegado Rodolfo Daltro, que está a frente das investigações, o casal estava junto há cerca de dois anos e Larissa teria terminado o relacionamento. Nesta terça, Luciano a chamou para ir até a pedreira, como feito costumeiramente, por ser um lugar de paisagem bastante visitado pelos douradenses. “As informações iniciais são de que ele não aceitava o término”, confirmou Daltro.





Após o crime, Luciano embarcou em um ônibus com destino ao estado de São Paulo. No entanto, foi localizado e preso. Ele está retornando para a cidade de Dourados, conforme informou o delegado. Daltro fará uma coletiva ainda nesta manhã para falar sobre o caso.





De acordo com as informações apuradas pela reportagem, Larissa foi morta com 26 facadas e encontrada em uma estrada vicinal próximo a MS-379 na antiga pedreira em Dourados, nesta terça-feira (15). Ainda, a Perícia Técnica da Polícia Civil de Dourados constatou outras pequenas perfurações pelo corpo. Larissa estava de pijama vermelho e foi golpeada na região do tórax, abdômen, barriga, rosto, costas, pescoço e mãos.





No local, os policiais verificaram que os dedos da mão esquerda da jovem quase foram decepados, em uma possível tentativa de defesa por parte da vítima. A arma usada no crime foi encontrada a poucos metros do corpo da vítima. Larissa era de Itaporã e estava morando em Dourados havia cerca de um ano.