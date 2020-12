Segunda-feira de tempo instável e máxima de 35°C

A última semana de 2020 será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. O tempo estará parcialmente nublado a nublado. Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva especialmente no período da tarde e noite. As temperaturas podem registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C.





Para Campo Grande as condições são de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que podem vir fortes e acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperaturas entre 21°C e 28°C.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) até dia 31 as condições são favoráveis à ocorrência de pancadas de chuvas associadas aos ventos úmidos oriundos da região norte do país e as elevadas temperaturas.









Por: Mireli Obando