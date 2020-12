Sábado de temperaturas elevadas e possibilidade de ventos fortes

Neste sábado (19) a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas à partir da tarde em todas as áreas, especialmente na região do bolsão.





A umidade relativa do ar pode variar entre 95% a 35% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento à tarde em todas as áreas.





O sábado terá temperaturas entre 22°C a 41°C no Estado, e na capital a mínima está estimada em 23°C e a máxima em 34°C.





O Cemtec reforça que a formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o sul do Rio Grande do Sul neste sábado, dará origem a uma frente fria já no período da tarde. É possível que Mato Grosso do Sul tenha ventos frequentes com possibilidade de rajadas de vento ao longo do fim de semana, variando entre 50 km/h a 70 km/h.





Por: Mireli Obando