RIBAS DO RIO PARDO| Peão sul-mato-grossense José Vitor Lemes, o Vitinho é homenageado pela população do Município

Depois de uma recepção calorosa de amigos e familiares no interior de MS, campeão mundial fala do que sente falta

Por volta das 11h30 da manhã desta terça-feira (1° de dezembro), o peão sul-mato-grossense José Vitor Lemes, famoso como Vitinho, de 23 anos, foi recebido como “herói” em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. Ele venceu o Campeonato Mundial da PBR 2020 (Professional Bull Riders), no Texas (EUA), evento considerado a copa mundial de rodeio.





Ele que já estava na cidade desde ontem, foi surpreendido com uma recepção calorosa organizada pela família e amigos, com direito a desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros. Ao Lado B falou da sensação de ser reconhecido. “É felicidade demais, além de rever minha família, ser recebido dessa forma me orgulha demais, só tenho a agradecer”, diz.

Para o peão agora famoso, o que faz falta é o abraço da família. “Ter meu pai e minha mãe por perto faz falta. Vivi a maior parte da minha vida em Ribas, então estar junto das pessoas que sempre me apoiaram faz muita diferença”.





E se engana quem pensa que depois de anos vivendo nos Estados Unidos José come outra coisa. Na saudade do peão mora mesmo o aroma da comidinha regional.





“Eu brinquei desde a hora que cheguei que quero comer de tudo. Tudo o que couber no meu estômago. Mas quero mesmo é arroz com maxixe, eu sou muito simples, gosto de comer no sítio, relembrar o sabor da minha infância, isso me deixa emocionado”.





Com prêmio milionário em mãos e o título de campeão, o reconhecimento, segundo José não muda nada na relação com Mato Grosso do Sul. “Eu ganhei um campeonato mundial, mas continuo sendo a mesma pessoa, nunca esqueci e nunca vou esquecer de onde eu saí. Minha vida não foi nada fácil, eu tive que batalhar por tudo e com certeza Ribas do Rio Pardo faz parte da minha história”, afirma.

Atualmente, José mora no Texas e espera, com a esposa Amanda Rodrigues, que está grávida de um menino. Os dois devem ficar em Mato Grosso do Sul até o Natal. Na próxima semana, Vitinho diz que vai visitar a mãe, que mora em Porto Murtinho.





José conheceu o rodeio através do pai, que também sempre montou. Mas com as dificuldades, devido a região não ter tantos lugares para treinar e se dedicar ao esporte, ele mudou-se para São Paulo no início da carreira para se aproximar dos rodeios. Foi no interior de São Paulo que ele conseguiu vencer campeonatos brasileiros.





Vivendo nos Estados Unidos, diz que divide a rotina em treinos, momentos com a esposa e futebol. “Como são poucas horas para me divertir, gosto mesmo é de jogar um futebol nas horas vagas e curtir um pouco com a minha esposa, já que o nosso ritmo de treino é intenso por lá”, encerra.

