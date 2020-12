Rapaz que desbloqueava até Iphone volta pra delegacia após selfie em camburão

Fatos ocorreram enquanto ele seguia para receber tornozeleira eletrônica

Jovem chegou a postar fotos em 'Status' de rede social ©DIVULGAÇÃO

Jovem de 19 anos preso após seis meses de investigação, apontado como um dos maiores receptadores de celulares roubados e furtados de Campo Grande, foi parar na delegacia logo após ser liberado em audiência de custódia. Ele desacatou os policiais e ainda tirou selfie de dentro da viatura da Polícia Militar.





Conforme já noticiado, ele havia sido preso pela Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), e afirmou que cobrava entre R$ 200 a R$ 1 mil para desbloquear celulares, inclusive Iphone 12. Ele supostamente usava um programa chinês comprado por 200 dólares para ‘hackear’ os sistemas de segurança dos aparelhos. O procedimento era feito no bairro Pioneiros.





Por conta da prisão, ele foi submetido a audiência de custódia, oportunidade em que a Justiça concedeu liberdade com medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, durante o trajeto até a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), onde a tornozeleira seria instalada, ele começou a desacatar os policiais que o escoltavam e fez uma selfie na viatura.





Ele proferiu palavras de baixo calão contra os servidores e alegou que tanto policiais, quanto o juiz que o liberou, tinham medo dele. Diante dos fatos, foi acionado o GOI (Grupo de Operações e Investigações), que encaminhou o indivíduo à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento comunitário) do centro, onde foi autuado por desacato.





Ainda conforme apurado, ele estava com o celular porque o juiz ordenou que todos os pertences que estavam com ele, mas que não tinham ligação com o crime, deveriam ser devolvidos. O rapaz chegou a postar a foto em redes sociais.