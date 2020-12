Quinta-feira de tempo abafado e pancadas de chuva

A combinação calor e umidade do ar podem deixar o tempo bastante abafado e provocar pancadas de chuva nesta quinta-feira (17) em Mato Grosso do Sul.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê dia de céu parcialmente nublado passando a nublado a partir da tarde com possibilidade de pancadas de chuvas em todas as áreas. O aumento de nebulosidade na região sul pode provocar precipitação com grandes acumulados.





O Cemtec recomenda que a população fique atenta para evento adverso. Os índices de umidade relativa do ar podem ter variação entre 95% a 50% ao longo do dia. O vento estará fraco a moderado em grande parte do Estado e existe a possibilidade de rajadas de vento nas regiões pantaneira, sudoeste e sul.





As temperaturas estarão elevadas nessas áreas, e o estimado para todo Estado varia entre 19°C a 40°C. Para a Capital a mínima será de 21°C e a máxima de 34°C.

Por: Mireli Obando