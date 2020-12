Projetos apoiados pela JBS ganham prêmio Empreendedor Social

Vencedores do maior concurso de empreendedorismo social da América Latina se destacam pela contribuição efetiva no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus

Quatro dos 30 projetos vencedores na 16ª edição do prêmio Empreendedor Social, o maior concurso de empreendedorismo social da América Latina, receberam recursos do programa de responsabilidade social da JBS, o Fazer o Bem Faz Bem que, desde maio, destinou R$ 400 milhões para o enfrentamento do novo coronavírus no Brasil. A entrega de alimentos e equipamentos de proteção individuais (EPIs), produção de máscaras de tecido, manutenção de equipamentos hospitalares e transferência de renda foram alguns dos destaques sinalizados pela banca julgadora. Mais de 400 projetos concorreram este ano.





“Ficamos muito felizes com o resultado, pois ele chancela a seriedade e o compromisso das entidades apoiadas pela JBS: a Central Única das Favelas (CUFA), a União dos Moradores de Paraisópolis, o projeto Saber & Alegria e a Associação Redes da Maré. Desde o início do programa, priorizamos ações de alcance e impacto, capazes de deixar um legado para sociedade, em diferentes regiões do Brasil”, comemora Fernando Meller, diretor de Gente & Gestão da Seara e coordenador do programa Fazer o Bem Faz Bem.





Sobre os projetos





A Central Única das Favelas (CUFA) foi premiada pelo projeto Mães da Favela, que entregou 1,35 milhão de cestas básicas, 60 mil cartões de auxílio, gás e internet, entre outros serviços para mais de 8 milhões de pessoas. A União dos Moradores de Paraisópolis venceu com o projeto Comitê das Favelas, que mobilizou mais de R$ 4 milhões e impactou 100 mil pessoas, com a entrega de 1 milhão de refeições, 100 mil kits de higiene, entre outros serviços.





A Associação Redes da Maré foi premiada pelo projeto Maré diz não ao coronavírus, que beneficiou 55 mil pessoas com a entrega de 1.980 toneladas de alimentos, mais de 53 mil refeições para moradores de rua, 54 mil kits de higiene, entre outros serviços. O projeto Saber & Alegria venceu com o projeto Com Saúde & Alegria Sem Corona, que impactou 52 mil pessoas com a entrega de mais de 75 mil máscaras, 16 mil kits de higiene, entre outros.





Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade





Por meio do programa social Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, a JBS destinou R$ 400 milhões em doações para o enfrentamento da pandemia no País. Desse total, R$ 50 milhões para a área científica, R$ 330 milhões para a saúde pública; e outros R$ 20 milhões para projetos sociais. A estimativa é de que 77 milhões de pessoas foram beneficiadas com as ações realizadas pela Companhia em mais de 290 municípios, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.





A partir de janeiro, o Fazer o Bem Faz Bem iniciará uma nova fase de atuação com foco no voluntariado e envolverá os colaboradores das unidades de produção da JBS em mais de 100 municípios. Saiba mais: www.jbs.com.br/fazerobemfazbem









ASSECOM